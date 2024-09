ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 107 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Das Unternehmen strebe an, den Umsatzanteil durch den Verkauf von mobilen Tickets in den kommenden Jahren signifikant zu erhöhen, wodurch sich Spielraum nach oben für seine Schätzungen ergebe, schrieb Analyst Cornelis Kik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / 09:26 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2024 / 09:27 / MESZ

