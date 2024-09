APA ots news: ServiceNow und CANCOM: Neue Partnerschaft fokussiert KI-basierte digitale Lösungen für den Mittelstand der DACH-Region

München, Deutschland und Santa Clara, USA (APA-ots) - - ServiceNow und CANCOM starten strategische Partnerschaft, um die digitale Transformation des Mittelstands in der DACH-Region voranzutreiben - Integration von KI-gesteuerten Daten und Prozessen in digitale Workflows und Bereitstellung verlässlicher Lösungen - Transformation von Geschäftsprozessen zur Steigerung von Produktivität und Effizienz und zur Kostenoptimierung ServiceNow (NYSE: NOW), führender Anbieter von KI-Lösungen für die erfolgreiche Unternehmenstransformation, und CANCOM, (ETR: COK), ein führender Digital Business Provider in der DACH-Region, haben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, modernste digitale Lösungen und KI-gestützte value- added Services für den Mittelstand in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereitzustellen. Sie umfasst ein vollständiges Portfolio von ServiceNow- und CANCOM-Lösungen, die zur Transformation von Geschäftsprozessen für mehr Produktivität, Effizienz und Kostenoptimierung entwickelt wurden. Zwtl.: Digitalisierung als Schlüssel für den Erfolg des Mittelstands Der Mittelstand spielt eine entscheidende wirtschaftliche Rolle im DACH-Raum. Daher ist es für diese Region von großer Bedeutung, dass mittelständische Unternehmen durch digitale Transformation an der Spitze der Innovation bleiben. Laut dem IDC Worldwide ICT Spending Guide Enterprise and SMB nach Branchen werden die IT- Ausgaben des Mittelstands in der DACH-Region bis 2025 nahezu 71 Milliarden Dollar erreichen. "Bereiche wie IT-Servicemanagement, Workflow-Automatisierung und KI-gesteuerte Analytik unterstützen den Mittelstand in der DACH-Region bei der digitalen Transformation, verbessern die betriebliche Effizienz und fördern das Wachstum, die Agilität und die Innovation, die mittelständische Unternehmen brauchen, um in einem herausfordernden Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein", sagt Andrea Minonne Research Manager bei IDC. Durch die Integration KI-gesteuerter Daten und Prozesse in digitale Workflows und die Bereitstellung verlässlicher Lösungen, wie unter anderem den CANCOM Assistant (KI-basierter Service Desk), Asset Management-as-a-Service, Workplace-as-a-Service, Network-as-a- Service, SecOps-as-a-Service und Cloud Services Management, treiben ServiceNow und CANCOM gemeinsam den Erfolg des Mittelstands voran, indem sie ihre Kunden dabei unterstützen, deren Geschäftsergebnisse zu optimieren. Zwtl.: Neue Chancen und Synergien für den DACH-Raum Markus Ehrle, Group Vice President EMEA Central bei ServiceNow, freut sich auf die Partnerschaft: "Wir sind über die unglaubliche Chance, die vor uns liegt, sehr begeistert. Gemeinsam werden wir den Mittelstand in unserer Region mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und Innovation neugestalten." Auch Jochen Borenich, CSO der CANCOM SE, sieht in der Partnerschaft großes Potenzial: "Unsere Zusammenarbeit mit ServiceNow markiert einen besonderen Moment für CANCOM. Durch die Integration der innovativen Plattform von ServiceNow in unser umfassendes Serviceportfolio können wir die Synergien beider Angebote optimal für mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen." Mit dieser Partnerschaft bündeln CANCOM und ServiceNow ihre Expertise, um mittelständischen Unternehmen in der DACH-Region umfassende Beratungs- und Implementierungsdienste anzubieten. Durch den Einsatz der Now-Plattform zielen beide Unternehmen darauf ab, ihre Marktpräsenz zu stärken und den Kunden greifbare Mehrwerte sowie fortschrittliche Lösungen zur digitalen Transformation zu bieten. Über ServiceNow ServiceNow (NYSE: NOW) macht künstliche Intelligenz für jeden nutzbar. Wir halten Schritt mit der Innovation, um unseren Kunden zu helfen, Unternehmen aller Branchen zu transformieren, während wir gleichzeitig einen vertrauenswürdigen, menschenzentrierten Ansatz für die Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen beibehalten. Unsere KI-Plattform für die Unternehmenstransformation verbindet Menschen, Prozesse, Daten und Geräte, um die Produktivität zu steigern und die Geschäftsergebnisse zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.servicenow.com/de/ © 2024 ServiceNow, Inc. Alle Rechte vorbehalten. ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Firmennamen, Produktnamen und Logos können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie in Verbindung stehen. http://www.servicenow.com Pressekontakt: Johanna Fritz Director Corporate Communications, EMEA Central Tel.: +49 173 753 17 00 E-Mail: johanna.fritz@servicenow.com Über CANCOM Als führender Digital Business Provider begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen. Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Network, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle - von der Bereitstellung von IT- Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support -, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern. Die über 5.600 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO), Jochen Borenich (CSO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2023 einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Jutta Hanle VP Marketing & Corporate Communications CANCOM Austria AG Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, Österreich +43 50 822 5787 jutta.hanle@cancom.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11494/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0037 2024-09-04/09:46