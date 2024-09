EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Aufsichtsrat beschließt personelle Veränderung im Vorstand

EQS-Ad-hoc: Daimler Truck Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Daimler Truck Holding AG: Aufsichtsrat beschließt personelle Veränderung im Vorstand



04.09.2024 / 18:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Aufsichtsrat der Daimler Truck Holding AG hat in seiner heutigen Sitzung Karin Rådström mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2024 zur neuen Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Karin Rådström ist seit dem 01. Dezember 2021 Mitglied des Vorstands und wird zunächst für die Regionen Europa und Lateinamerika und die Marke Mercedes-Benz Lkw verantwortlich bleiben, bis über ihre Nachfolge entschieden ist. Karin Rådström ist bis 2029 zum Vorstand bestellt.

Der derzeitige Vorstandsvorsitzende Martin Daum wird im beiderseitigen Einvernehmen am 30. September 2024 sein Amt als Vorstandsvorsitzender vorzeitig niederlegen und mit Ablauf des 31. Dezember 2024 kurz vor dem Ende seiner regulären Amtszeit aus dem Vorstand der Daimler Truck Holding AG ausscheiden. Bis dahin wird Martin Daum als Mitglied des Vorstands seine Zuständigkeit u.a. für die Bereiche Financial Services, Daimler Buses und IT behalten.

Ende der Insiderinformation

04.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Daimler Truck Holding AG Fasanenweg 10 70771 Leinfelden-Echterdingen Deutschland E-Mail: IR@daimlertruck.com Internet: www.daimlertruck.com ISIN: DE000DTR0CK8 WKN: DTR0CK Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1981527

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1981527 04.09.2024 CET/CEST