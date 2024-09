Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Im Fokus an den Bondmärkten ist wieder die internationale Geldpolitik gerückt und die Frage, ob die US-Notenbank und die EZB es schaffen, eine harte Landung der beiden Wirtschaftsräume zu verhindern. Denn nachdem sich die Inflationsentwicklung in den vergangenen Wochen beruhigt hat, schauen Anleger inzwischen besorgt auf die zuletzt meist schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnet daher für dieses Jahr in einer neuen Einschätzung mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung Deutschlands. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte dieses Jahr im Vorjahresvergleich um 0,1 % zurückgehen. Der private Konsum sei schwach, Industrie und Bauwirtschaft seien tiefer in die Rezession gerutscht. Der Euro-Bund-Future geht im Wochenverlauf zurück und steht am Donnerstagvormittag bei 134,58 Punkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steht bei 2,211% und damit leicht unter dem Vorwochenniveau von 2,239%. Ebenfalls gesunken ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor Wochenfrist stand diese bei 2,487%, aktuell gibt es 2,459%.

Anlegertrends

OMV zahlt 3,25%

Das österreichische ?-l- und Gasunternehmen OMV refinanziert sich über eine Anleihe (A3L2YT) mit 500 Millionen Euro. Die Fälligkeit ist am 04.09.2031, während der Laufzeit wird ein Kupon von 3,25% gezahlt. Die Zinszahlung erfolgt ganzjährig, erstmalig am 04.09.2025. Anleger können ab 1.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen handeln. Moody's vergibt ein A3 Rating.

EON nimmt bis zu 750 Millionen Euro auf

EON nimmt über eine Anleihe (A383UX) bis zu 750 Millionen Euro frisches Kapital auf. Anleger erhalten einen ganzjährig gezahlten Kupon in Höhe von 3,125%, die erste Zinszahlung erfolgt am 05.03.2025. Zurückgezahlt wird diese Anleihe am 05.03.2030. Der Mindestbetrag liegt bei 1.000 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Moody´s gibt es ein Baa2 Rating.

Lufthansa mit Kupon in Höhe von 4,125%

Die Deutsche Lufthansa emittiert eine Anleihe (WKN A383QY) mit einem Volumen von 500 Millionen Euro. Bis zur Fälligkeit am 03.09.2032 wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 4,125% gezahlt. Die Zinszahlungen erfolgen ganzjährig, die erste Zinszahlung ist am 03.09.2025. Der Mindestbetrag liegt bei 1.000 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)