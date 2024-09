Siemens Energy bringt Wind-Turbine 4.X zurück in den Markt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will die Krise bei seiner spanischen Windenergie-Tochter Gamesa endgültig abhaken und bringt den ersten der zwei vom Markt genommenen Onshore-Turbinen-Typen wieder in den Vertrieb.

Allerdings würden die Umsätze zu Beginn sehr moderat ausfallen, da man sich zunächst auf ausgewählte Märkte konzentriere, teilte der Konzern am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit. "Die Rückkehr zu wirtschaftlichem Erfolg hat weiterhin oberste Priorität."

Im August hatte der Konzern angekündigt, den Typ 4.X zum Ende des Geschäftsjahres 2024 (per Ende September) in ausgewählten Ländern wieder anzubieten. Welche Länder das sind, nannte der Konzern am Donnerstag nicht. Insidern zufolge startet der Verkauf überwiegend in Südeuropa, bindende und nicht bindende Gebote seien möglich. Einige Kunden seien bereits angesprochen worden. Die Plattform 5.X soll weiterhin im Laufe des kommenden Geschäftsjahres in den Vertrieb gehen. Siemens Gamesa habe eine umfassende Ursachenanalyse zu den Qualitätsmängeln unternommen. Die Probleme hatten Siemens Energy Milliardenverluste eingebracht.

