Deutschlandtrend - 77 Prozent wollen grundsätzliche Wende in Asyl-Politik

Berlin (Reuters) - Ein Großteil der Deutschen wünscht sich dem ARD-Deutschlandtrend zufolge eine andere Asyl- und Flüchtlingspolitik.

Demnach sind 77 Prozent der Befragten der Meinung, dass in diesem Bereich eine grundsätzliche Wende nötig sei. Nur 18 Prozent halten dies laut der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage für unnötig. Die meisten Befürworter gibt es unter Anhängern von AfD (97 Prozent), BSW (91 Prozent) und CDU/CSU (86 Prozent). Aber auch von den SPD-Anhängern sprachen sich knapp zwei Drittel (65 Prozent) dafür aus. Die Grünen-Anhänger sind in dieser Frage geteilter Meinung: 48 Prozent stimmten zu, 46 Prozent nicht. Es wurde nicht detailliert aufgeführt, was "grundsätzliche Wende" genau bedeutet. Ampel-Regierung und Opposition verhandeln derzeit darüber, an welchen Stellen die Migrations- und Sicherheitspolitik verschärft werden soll.

In den vergangenen Monaten ist die Bedeutung der Themen Zuwanderung und Flucht in der Wahrnehmung der Deutschen stark gestiegen. Aktuell nennt jeder Zweite (48 Prozent) diesen Komplex als eines der beiden wichtigsten politischen Probleme, um die sich die deutsche Politik vordringlich kümmern müsse. Das sind 22 Prozentpunkte mehr als noch im April.

