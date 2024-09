Selenskyj fordert Langstreckenraketen zum Kampf gegen Russland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ramstein (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von den westlichen Partnern Langstreckenraketen, um damit auch Ziele in Russland angreifen zu können.

Zudem brauchten die ukrainischen Streitkräfte weitere F-16-Kampfjets, um gegen das russische Militär bestehen zu können, sagte Selenskyj am Freitag bei einem Treffen der sogenannten Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Ramstein in Rheinland-Pfalz. Auch benötige sein Land mehr Kapazitäten für die Luftverteidigung. "Rote Linien" des russischen Präsidenten Wladimir Putin sollten die westlichen Alliierten ignorieren, mahnte Selenskyj.zum Kampf

Es ist ungewöhnlich, dass Selenskyj am Treffen der Kontaktgruppe von Unterstützerstaaten für die Verteidigung der Ukraine teilnimmt, das normalerweise nur auf Ebene der Verteidigungsminister stattfindet. Die Lage in der Ukraine hat sich in den vergangenen Wochen aber dramatisch verschärft. Insbesondere im Osten geraten die ukrainischen Streitkräfte immer mehr in Bedrängnis, die russischen Truppen haben erhebliche Geländegewinne erzielt. Zudem überzieht Russland die gesamte Ukraine mit permanenten Luftangriffen. Dabei werden immer wieder zivile Ziele getroffen, aber auch die Energie-Infrastruktur des Landes.

"Wir benötigen diese Langstreckenfähigkeiten nicht nur auf ... ukrainischem Gebiet, sondern auch auf russischem Territorium, damit Russland motiviert wird, den Frieden zu suchen", sagte Selenskyj. Das Ramstein-Format wird von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin geleitet und besteht aus mehr als 50 Staaten, darunter alle Mitglieder der Nato. Geplant waren in Ramstein Treffen Selenskyjs auch mit Austin sowie mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Während seines Aufenthalts in Deutschland will der Präsident auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammenkommen. Anschließend war ein Besuch in Italien geplant.

