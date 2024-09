Chinas Automarkt schwächelt - Mehr Elektroautos und Hybride verkauft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Auf dem chinesischen Automarkt sind im August erstmals mehr Fahrzeuge mit Elektro- als mit Verbrennermotor verkauft worden.

Der Anteil der sogenannten New Energy Vehicles (NEV), zu denen neben reinen Elektroautos auch Plug-In-Hybride zählen, lag mit 53,5 Prozent so hoch wie nie zuvor, wie aus Daten vom Montag hervorgeht. Aufwärts ging es insbesondere für den chinesischen Hersteller BYD, der einen Absatzrekord schaffte. Der US-Elektroautobauer Tesla setzte so viele Autos ab wie seit Jahresauftakt nicht in einem Monat.

Der gesamte chinesische Automarkt schwächelt unterdessen weiter. Der gesamte Fahrzeugabsatz sank um 1,1 Prozent auf 1,92 Millionen Autos. Es ist damit das fünfte Minus in Folge.

