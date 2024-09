Chinas Verbraucherpreise beschleunigen sich wegen höherer Lebensmittelkosten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der Anstieg der Verbraucherpreise in China hat sich aufgrund der wetterbedingten Verteuerung von Lebensmitteln auf das schnellste Tempo seit sechs Monaten beschleunigt.

Der Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 0,5 Prozent im Juli, wie Daten des Nationalen Statistikbüros (NBS) am Montag zeigten. Dies lag jedoch unter der Prognose der Reuters-Ökonomen von 0,7 Prozent. Extreme Wetterbedingungen in diesem Sommer, von tödlichen Überschwemmungen bis zu sengender Hitze, haben die Preise für landwirtschaftliche Produkte in die Höhe getrieben und zur Beschleunigung der Inflation beigetragen. Im August stiegen die Lebensmittelpreise im Jahresvergleich um 2,8 Prozent. Die Kerninflation, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, lag im August bei 0,3 Prozent, nach 0,4 Prozent im Juli.

Gleichzeitig verschärfte sich die Deflation bei den Erzeugerpreisen, da die Regierung in Peking weiterhin versucht, die Binnennachfrage anzukurbeln. Der Erzeugerpreisindex (EPI) fiel im August im Jahresvergleich um 1,8 Prozent und damit so stark wie seit vier Monaten nicht mehr. Dies war schlechter als der Rückgang von 0,8 Prozent im Juli und lag unter dem prognostizierten Rückgang von 1,4 Prozent.

Angesichts der schwächeren Wirtschaftsaktivität haben globale Maklerhäuser ihre Wachstumsprognosen für China 2024 unter das offizielle Ziel von rund fünf Prozent gesenkt.

