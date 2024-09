Tagesausblick für 10.09.: DAX kann Tageshoch nicht halten. Adidas und Hugo Boss knicken ein.

US-Indizes zeigten sich zum Auftakt in die neue Woche freundlich und schoben den DAX® zeitweise über eine wichtige Hürde. Unterstützung kam von Fed-Offiziellen, wonach der Leitzins auf der nächsten Sitzung möglicherweise nur um 25 statt der von vielen Marktteilnehmern befürchteten 50 Basispunkte gesenkt wird. Im Wochenverlauf werden noch vielbeachtete Inflationsdaten aus den USA erwartet, die möglicherweise weitere Signale für die Fed-Entscheidung nächste Woche liefern.

An den Anleihemärkten blieb es heute ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen pendelte in einer engen Range um die Marke von 2,2 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere stagnierte derweil bei rund 3,73 Prozent. Wenig Bewegung war auch bei Edelmetallen wie Gold und Silber zu beobachten. Der Goldpreis steckt in dem seit Mitte August gebildeten Seitwärtstrend zwischen 2.480 und 2.530 USD fest und der Preis für eine Feinunze Silber hält sich noch oberhalb von 28 USD. Konjunkturängste setzten derweil dem Ölpreis zu. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil sank bereits am Freitag auf 71 USD. In diesem Bereich deutet sich nun eine gewisse Stabilisierung an.

Unternehmen im Fokus

Adidas gab nach negativen Analystenkommentaren deutlich nach. Apple lädt heute Abend zur Keynote und wird eine Reihe neuer Produkte vorstellen. Die Deutsche Bank bügelte die Verluste vom Freitag heute wieder aus. Im Bereich von EUR 15 hat sich jedoch ein starker Widerstand gebildet. Nachhaltige Kaufimpulse sind frühestens oberhalb von EUR 15,20 zu erwarten. Die Deutsche Börse markierte ein neues Allzeithoch. Seit Samstag gastieren die Rückversicherer wieder in Monte Carlo. Im Rahmen des jährlich stattfindenden Treffens erklärte Hannover Rück, dass mittelfristig mit weiter steigenden Prämien zu rechnen ist. Allerdings dürften die Steigerungen nicht mehr so hoch ausfallen wie zuletzt. Die Münchener Rück bekräftigte, dass die Nachfrage nach Rückversicherungen weiterhin hoch ist. Die Aktien der beiden deutschen Rückversicherer schlossen nach einem verhaltenen Auftakt im Plus. Hugo Boss brach ein und markierte mit EUR 33,70 den tiefsten Stand seit Frühjahr 2021. Sartorius setzte die technische Erholung heute mit einem kräftigen Plus fort. Bei EUR 251 trifft das Papier jedoch auf einen starken Widerstand. Die Aktien der Autobauer BMW, Mercedes-Benz und VW legten heute erneut den Rückwärtsgang ein.

Morgen lädt Renk zum Kapitalmarkttag und Nike zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine:

China (Mainland)-Trade

Germany-Inflation Final

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

French central bank updates short term economic outlook

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.420/18.643/18.990/19.718 Punkte Unterstützungsmarken: 17.078/17.808/18.033/18.259 Punkte Der DAX® schielte heute mehrfach über den Kreuzwiderstand bei 18.420 Punkten. Ein signifikanter und nachhaltiger Ausbruch gelang zunächst noch nicht. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aufwärtsgerichtet. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über 18.420 Punkte eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 18.643 Punkte und im weiteren Verlauf bis 18.990 Punkte. Bis es jedoch soweit ist, muss mit Rücksetzer bis 18.259 Punkten oder gar 18.033 Punkte gerechnet werden. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 21.06.2024 – 09.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 10.09.2019 – 09.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 105,06* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 121,41** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 118,64** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.09.2024;17:10 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 2.35* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 4,83 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,40 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 5,64 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.09.2024; 17:10 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.