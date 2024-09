Polen nennt deutsche Grenzkontrollen inakzeptabel

Warschau (Reuters) - Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk nennt die Pläne der Bundesregierung für schärfere Grenzkontrollen zur Reduzierung irregulärer Migration für inakzeptabel.

Er werde schnellstmöglich mit allen Ländern Konsultationen aufnehmen, die von einem solchen Schritt betroffen wären, sagte Tusk am Dienstag. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte am Montag Kontrollen an allen deutschen Grenzen angeordnet und bei der EU-Kommission in Brüssel notifiziert. Die Kontrollen sollen ab 16. September zunächst für sechs Monate gelten.

