Aktien New York: Kurse erholen sich trotz hartnäckiger Inflation

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach deutlichen Kursverlusten wegen einer unverändert hohen Inflation in den USA haben sich die dortigen Börsen am Mittwoch im Verlauf wieder berappelt. Zwar lag der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt noch mit 0,5 Prozent im Minus bei 40.549 Punkten; im Tagestief war das wichtigste US-Börsenbarometer aber um 1,8 Prozent gefallen und erstmals seit Mitte August kurzzeitig unter 40.000 Zähler gerutscht. Mit dem Nasdaq 100 drehte ein anderer großer Aktienindex nach ebenfalls deutlichen Verlusten sogar wieder ins Plus.

Die Kerninflationsrate in den USA ohne die Preise für Energie und Nahrungsmittel lag im August bei 3,2 Prozent. "Die Wohnkosten haben erneut deutlich zugelegt, nachdem diese bereits im Juli stärker als erwartet gestiegen waren", schrieb Johannes Mayr, Volkswirt des Vermögensverwalters Eyb & Wallwitz. Zwischenzeitliche Spekulationen auf eine große Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte hätten damit einen deutlichen Dämpfer erhalten.

Für den von Technologieaktien bestimmten Nasdaq 100 ging es nach einem anfänglichen Rücksetzer zuletzt um 0,7 Prozent auf 18.968 Zähler nach oben. Hier sorgten die Kursgewinne großer Unternehmen aus der Chip-Branche für Unterstützung. Schwergewichte wie Nvidia , Broadcom , ASML , Micron Technology und Applied Materials gewannen zwischen knapp 2 und gut 5 Prozent. Der breit gefasste S&P 500 lag mit 5.499 Punkten leicht im Plus.

Aktien aus der Branche Erneuerbare Energien profitierten am Mittwoch von Kamala Harris gutem Abschneiden in der TV-Debatte mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Einem Börsianer zufolge ist Harris' verbesserte Position eine positive Perspektive für Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, da Trump als Verfechter der Verbrennung fossiler Energieträger gilt. Papiere der Photovoltaik-Anbieter First Solar und Solaredge gewannen 12 beziehungsweise 7 Prozent.

Dass Trump im Fernsehduell eher enttäuschte, zeigte auch der 13-prozentige Kursrutsch von Trump Media & Technology . Der Ex-Präsident ist Mehrheitsaktionär des Medien- und Technologieunternehmens, in dessen Zentrum das von ihm gegründete Online-Netzwerk Truth Social steht. Seit einem Kursprung Mitte Juli nach dem gescheiterten Attentat auf Trump ist es für die Aktien immer weiter bergab gegangen./bek/nas