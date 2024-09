dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum Bewegung vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte August zeichnet sich am Mittwoch für den Dax eine wenig bewegte Eröffnung ab. In vielerlei Hinsicht herrscht Unsicherheit unter den Anlegern. Nach einem erneuten Rückschlag am Vortag taxierte der Broker IG den Dax zwei Stunden vor Beginn nur wenige Punkte höher auf 18.272 Punkte. Rezessionssorgen, Zinsunsicherheit und dann noch die US-Wahl - vieles hemmt derzeit die Risikofreude. Hinzu kommt noch die Inflation, die zuletzt an Schrecken verloren hat, aber am Mittwoch wieder in den Fokus rückt mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. Die Daten sind wichtig für den Zinskurs der US-Notenbank Fed, da offen ist, wie stark sie den Leitzins im September senken wird. Die beiden US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump überzogen sich derweil bei ihrem ersten TV-Duell gegenseitig mit scharfen Angriffen. "Keiner der Kandidaten war politisch besonders sachlich, beide wichen den Fragen des Moderators aus und konzentrierten sich auf die vermeintlichen Schwächen ihres Gegners", schrieben am Morgen die Experten der Schweizer Großbank UBS.

USA: - UNEINHEITLICH - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag nach der Stabilisierung zum Wochenauftakt mit weiteren Kursgewinnen schwergetan. Vor möglicherweise stark kursbewegenden Inflationsdaten am Mittwoch hielten sich die Investoren bedeckt. Der Dow gab um 0,23 Prozent auf 40.736,96 Punkte moderat nach. Aktien aus dem Tech-Sektor profitierten dagegen von guten Nachrichten von Oracle. Für den von Technologieaktien bestimmten Nasdaq 100 ging es derweil um 0,90 Prozent auf 18.829,14 Zähler nach oben. Schwergewichten wie Microsoft , Amazon und AMD festigten den Index. Der breit gefasste S&P 500 verbuchte ein Plus von 0,45 Prozent auf 5.495,52 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend nachgegeben. Konjunktursorgen und die Ungewissheit über den Zinskurs der US-Notenbank Fed belasteten abermals. In Tokio fiel der Nikkei-225 im späten Handel um 1,7 Prozent zu. In China büßte der CSI 300 mit den wichtigsten Festlandaktien 0,3 Prozent ein, während es in Hongkong für den Hang Seng um 1,3 Prozent nach unten ging. Moderate Kursgewinne gab es in Indien.

DAX 18265,92 -0,96% XDAX 18333,05 -0,86% EuroSTOXX 50 4747,20 -0,66% Stoxx50 4365,40 -0,57% DJIA 40736,96 -0,23% S&P 500 5495,52 0,45% NASDAQ 100 18829,14 0,90%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 135,16 +0,22%

DEVISEN:

EUR/USD 1,1049 0,26% USD/Yen 140,87 -1,11% Euro/Yen 155,64 -0,85% BTC/USD 59.116 -1.327 USD

ROHÖL:

Brent 69,58 +0,39 USD WTI 66,13 +0,38 USD

/mis