EQS-News: Circus Group erweitert Führungsteam um Alastair Wong als neuen VP Process Engineering

Circus Group erweitert Führungsteam um Alastair Wong als neuen VP Process Engineering



Erweiterung des Circus Management um einen der international führenden Köpfe im Bereich Verfahrenstechnik der Food-Service-Industrie

Wong leitete zuvor Verfahrenstechnik und Betriebsabläufe bei den weltweit führenden Marken von RBI (Burger King) und Yum! (Pizza Hut)

Bei Circus wird er die globale operative Strategie für den CA-1 Roboter verantworten



Hamburg, 11. September 2024 – Die Circus Group (Xetra: CA1), ein führendes Unternehmen für KI-Robotik, hat heute die Ernennung von Alastair Wong zum Vice President Process Engineering bekannt gegeben.

Alastair Wong bringt jahrelange Erfahrung in der Leitung und Skalierung von Betriebsprozessen für globale Fast-Food-Restaurantketten, Einzelhandel und Fertigungsunternehmen mit. Zuvor verantwortete er als Head of Engineering International bei Restaurant Brands International (RBI) die Entwicklung von Produktstrategien und Initiativen zur effizienten Produktion. RBI ist eines der weltweit größten Unternehmen im Bereich Schnellrestaurants mit einem Jahresumsatz von über 40 Milliarden Dollar und mehr als 30.000 Restaurants in über 120 Ländern weltweit. Bei RBI leitete er die internationale Betriebsstrategie für renommierte Marken wie Burger King, Popeyes, Tim Hortons und Firehouse Subs in EMEA, APAC und LAC. In dieser Rolle war er maßgeblich an der Einführung innovativer Konzepte wie vollautomatisierter Küchen und digital optimierter Drive-Thrus beteiligt. Vor seiner Tätigkeit bei RBI war er in internationalen Managerpositionen im Bereich Engineering unter anderem für Yum! Brands tätig. Mit Marken wie Pizza Hut, Taco Bell und Kentucky Fried Chicken und rund 64 Milliarden Dollar Umsatz in über 59.000 Restaurants in mehr als 155 Ländern ist Yum! Brands das größte Restaurantunternehmen der Welt.

Mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz und umfassender Erfahrung in den Bereichen Prozessoptimierung, Produktstrategie und Führung interdisziplinärer Teams wird Wong eine Schlüsselrolle bei der weiteren Expansion der Circus Group spielen. „Ich bin begeistert, Teil von Circus zu werden, um die Zukunft des Food-Service mit Hilfe von KI und Robotik zu gestalten“, kommentiert Alastair Wong. „Die Möglichkeit, den globalen Food-Service-Markt in großem Maßstab zu transformieren, ist riesig und ich freue mich darauf, intelligente und effiziente Produktionsumgebungen für Lebensmittel zu schaffen, die die Branche neu definieren werden.“

„Wir freuen uns sehr, Alastair Wong in unserem Führungsteam willkommen zu heißen“, ergänzt Nikolas Bullwinkel, CEO der Circus Group. „Mit seiner herausragenden Expertise in der Verfahrenstechnik und seiner Erfahrung in der Skalierung globaler Food-Service-Betriebe bringt Alastair genau die Fähigkeiten und das Wissen mit, die wir für die nächste Wachstumsphase von Circus benötigen. Nicht zuletzt dank der aktuellen Pre-Orderpipeline für den CA-1 in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar potenziellen Hardware-Umsätzen ist es für uns ein logischer Schritt, jetzt die führenden Köpfe unserer Industrie ins Unternehmen zu holen. Alastair wird eine Schlüsselrolle spielen, um sicherzustellen, dass sich Circus als Technologieführer an der Spitze der Branche etabliert und durch fortschrittliche KI-Roboterlösungen neue Maßstäbe für Effizienz und Kundenerlebnis setzt.“

Bei Circus wird Alastair Wong dafür verantwortlich sein, die globalen Betriebsstrategien zu leiten und die Implementierung des autonomen CA-1 Systems für die Lebensmittelproduktion voranzutreiben. Sein Fokus wird auf der Integration fortschrittlicher Robotik für Präzision, Konsistenz und Effizienz liegen, sowie auf der Entwicklung skalierbarer Store-Konzepte und der Optimierung von Lieferketten. Er wird als wichtige Schnittstelle zwischen den Geschäfts- und Ingenieurteams des Unternehmens agieren.

Alastair Wong ist bekannt für seine Leidenschaft für technologische Innovationen und deren positiven, radikalen Einfluss auf die betriebliche Effizienz und das Kundenerlebnis. Seine neue Position bei Circus unterstreicht die Wachstumsambitionen des Unternehmens, mit seiner innovativen und patentierten Lösung im Bereich KI-Robotik die gesamte Industrie nachhaltig zu verändern. Die Ernennung erfolgte nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe der Ernennung der neuen VP für Geschäftsentwicklung Ilona Schukina.



Über die Circus Group:

Die Circus Group (XETRA: CA1) ist ein führendes KI-Robotik-Unternehmen, spezialisiert auf die vollständige Automatisierung komplexer Kochprozesse. Auf seiner Mission, Menschen mit frischen und hochwertigen Mahlzeiten zu versorgen, bietet Circus globalen Zugang zu ausgewogener Ernährung, für alle, jederzeit. Das Unternehmen hat den weltweit ersten kommerziell nutzbaren Roboter für die Lebensmittelproduktion entwickelt, Circus Autonomy One. Circus beschäftigt Talente in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotertechnik und Foodservice an drei Standorten und hat seinen Hauptsitz in Hamburg.



Kontakt:

Circus SE

Hongkongstraße 6

20457 Hamburg, Deutschland



Investor Relations Kontakt:

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com Maximilian HartwegHead of Corporate Development Pressekontakt:

Florian Anders

Leitung Unternehmenskommunikation

press@circus-group.com Florian AndersLeitung Unternehmenskommunikation

Sprache: Deutsch Unternehmen: Circus SE Hongkongstrasse 6 20457 Hamburg Deutschland E-Mail: ir@circus-group.com Internet: https://www.circus-group.com/investors ISIN: DE000A2YN355 WKN: A2YN35

