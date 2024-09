GNW-Adhoc: Quantexa gründet globale Geschäftseinheit für den öffentlichen Sektor, um Regierungsbehörden und Ministerien dabei zu helfen, Datensilos aufzubrechen, KI zu nutzen und Automatisierung einzusetzen, um die Effizienz zu steigern

^Zu den immer zahlreicheren Regierungskunden gehören jetzt das US-amerikanische

Special Operations Command, der belgische Federal Public Service Finance, das britische Cabinet Office, die Public Sector Fraud Authority, der Mersey Care NHS Trust und Service NSW Australia. Frank Ignazzitto, Absolvent der Militärakademie West Point und Veteran der Technologiebranche, tritt der Gruppe der regionalen Führungskräfte von Quantexa bei, um die Bemühungen im öffentlichen Sektor der USA zu leiten. Das Unternehmen baut seine weltweiten Ökosystem-Partnerschaften mit Microsoft, Databricks, AWS und einer wachsenden Zahl spezialisierter Beratungs- und Lieferpartner weiter aus. NEW YORK und LONDON, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa (https://www.quantexa.com/), der weltweit führende Anbieter von Decision- Intelligence-Lösungen, gab heute die Gründung von Quantexa Public Sector bekannt, einer neuen globalen Geschäftseinheit, die Behörden auf der ganzen Welt dabei unterstützen soll, staatliche Dienstleistungen mithilfe von KI, Automatisierung und vertrauenswürdigen Daten zu transformieren. Quantexa baut im öffentlichen Sektor schnell eine Erfolgsbilanz auf und unterstützt Behörden und Abteilungen dabei, ihre hochmoderne Decision Intelligence Platform (https://www.quantexa.com/platform/decision-intelligence-platform/) zu nutzen, um mehr Gemeinden besser zu schützen und ihnen zu dienen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu maximieren. Die Leistungen von Quantexa im öffentlichen Sektor werden anerkannt, da das Unternehmen im ersten Chartis RiskTechAI 50 2024 (https://www.quantexa.com/press/quantexa-recognized-in-chartis-inaugural- financial-crime-and-compliance-50-rankings/)-Ranking und -Forschungsbericht als einer der Top-Anbieter genannt wurde. Der Chartis RiskTechAI 50 Report bewertet globale KI-Lösungen in der Risikotechnologie und hat die Fähigkeit von Quantexa anerkannt, KI für spezialisierte Anwendungen in der Aufdeckung von Steuerbetrug und für behördliche Anwendungsfälle einzusetzen. Im Bericht wurde die Quantexa- Technologie in zwei Kategorien gelobt: ?Fortgeschrittene Steuerbetrugsfunktionen" und ?KI für Regierungsanwendungen." Diese Anerkennung unterstreicht die branchenführende Expertise von Quantexa bei der Nutzung von KI für spezialisierte Anwendungen in der Aufdeckung von Steuerbetrug und in behördlichen Anwendungsfällen. Ein wachsendes Portfolio an Regierungskunden, die die Vorteile der Quantexa- Technologie erkennen Quantexa gab heute bekannt, dass es seinen ersten Vertrag mit der US- Bundesregierung im Rahmen eines neuen Vertrags mit dem U.S. Special Operations Command (https://www.socom.mil/) (USSOCOM) unterzeichnet hat. USSOCOM wird Quantexa News Intelligence (QNI) einsetzen, eine KI-gestützte SaaS-Lösung, die Echtzeit-Einblicke aus globalen Nachrichtendaten bietet, um aufkommende Risiken zu erkennen und zu überwachen und bei der Entscheidungsfindung in unternehmenskritischen Situationen zu helfen. Dieser Vertrag folgt auf die Erlangung des Status ?Awardable" durch QNI über den Tradewinds (https://www.quantexa.com/press/quantexa-news-intelligence-solution- designated-awardable-for-department-of-defense-work-in-the-cdao-s-tradewinds- solutions-marketplace/) Solutions Marketplace, die Tool- und Service-Suite des Verteidigungsministeriums, die die Beschaffung und Einführung von KI/maschinellem Lernen, Daten und Analysefunktionen beschleunigen soll. Das United States Special Operations Command (USSOCOM) ist die neueste Ergänzung einer wachsenden Liste von Regierungsbehörden, die sich an die Decision Intelligence Platform und die Lösungen von Quantexa wenden, um Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Governance und Qualität zu bewältigen. Zu den weiteren Kunden zählen das britische Cabinet Office, der Mersey Care NHS Trust, Service NSW Australia und der belgische Federal Public Service Finance. Die Kunden von Quantexa aus dem öffentlichen Sektor verzeichnen Erfolge und Kosteneinsparungen in einer Reihe von Anwendungsfällen, darunter die Verhinderung von Betrug bei Steuer-, Zuschuss- und Sozialleistungsprogrammen, die effizientere und effektivere Bekämpfung von Finanzkriminalität und strafrechtlichen Ermittlungen, die Erleichterung des sicheren und geschützten grenzüberschreitenden Personen- und Warenverkehrs, die Bereicherung von Geheimdienstoperationen und proaktive Bemühungen zur Patientenversorgung im Rahmen nationaler Gesundheitsprogramme. Craig Martin, Fraud Analytics Lead & Head of Programme, U.K. Cabinet Office, dazu: ?Quantexa hat uns dabei geholfen, die richtige Art von Betrug - und die richtige Art von Betrugstechnologien - einzugrenzen, um Netzwerke von Interesse aufzudecken, die wir als sehr risikoreich einstufen. Mit den von Quantexa bereitgestellten Funktionen für Netzwerkanalysen und Entitätsauflösung sehen wir nicht nur Anzeichen für opportunistischen Betrug, sondern auch für organisierten Betrug."(1) Deckung des Bedarfs des öffentlichen Sektors an Daten und KI-Initiativen Das zunehmende Engagement von Quantexa für den öffentlichen Sektor folgt auf die rasche Einführung von KI in Regierungsbehörden. Laut Gartner(®) werden die weltweiten Ausgaben für KI-Software auf dem Regierungsmarkt im Jahr 2024 um 18,0 % auf 41,6 Milliarden US-Dollar steigen und bis 2027 70,6 Milliarden US- Dollar erreichen, mit einer fünfjährigen jährlichen Wachstumsrate von 18,7 %. Technologie- und Dienstleistungsanbieter können diese Präsentation nutzen, um die Planungsaktivitäten der Regierung für 2024 und darüber hinaus zu unterstützen."(2) Gartner sagt außerdem voraus, dass ?bis 2025 95 % der Entscheidungen, die derzeit auf Daten basieren, zumindest teilweise automatisiert sein werden."(2) Durch die Ausstattung von Ermittlungsteams und medizinischen Fachkräften mit kritischen Fähigkeiten wie Entitätsauflösung und Wissensgraph-Technologien können diese Daten bereinigen, anreichern, abgleichen und verstehen, indem sie isolierte Quellen miteinander verbinden und komplexe Beziehungen im realen Kontext visualisieren. Das Ergebnis ist die Fähigkeit, mehrere Anwendungsfälle von einer Plattform aus zu unterstützen, die eine außergewöhnliche Datengenauigkeit, weitaus leistungsfähigere KI-Modelle und eine effektive Gen-KI bietet, mit intuitiven Benutzererfahrungen, die die Zusammenarbeit verbessern und die Effektivität und Effizienz der Ressourcen der Behörde steigern. Quantexa Public Sector wird von derzeitigen Führungskräften geleitet, wobei kürzlich der West Point-Absolvent und Veteran der Technologiebranche Frank Ignazzitto zum Leiter des US-Teams für den öffentlichen Sektor ernannt wurde. Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa, kommentierte: ?Heutzutage setzen Behörden zunehmend auf KI, um Datensilos aufzubrechen und durch erweiterte und automatisierte Entscheidungsfindung bessere Erkenntnisse zu gewinnen. Im Gegenzug erhöhen Nationen, insbesondere die USA, die Bundesausgaben für KI in den Bereichen professionelle, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen sowie Verteidigungsprojekte.(3) Seit unserer Gründung haben unsere Teams ihre Kompetenz unter Beweis gestellt, indem sie Kunden aus dem öffentlichen Sektor bei der Steigerung der Produktivität, der Modernisierung veralteter Systeme und Dienstleistungen und der Gewährleistung der Sicherheit der Bürger unterstützt haben. Mit der Gründung unserer eigenen Geschäftseinheit legen wir einen verstärkten Fokus auf den Aufbau starker Kundenbeziehungen, indem wir in jeder Region spezialisiertes Fachwissen, einen engagierten Kundendienst und maßgeschneiderte Produktinnovationen bereitstellen, die auf die spezifischen Herausforderungen von Regierungsbehörden zugeschnitten sind." Aufbau eines leistungsstarken Partnernetzwerks Quantexa hat sich dem Aufbau eines leistungsstarken Partnernetzwerks verschrieben, um die einzigartigen Herausforderungen zu unterstützen, mit denen Behörden des öffentlichen Sektors konfrontiert sind, einschließlich des Bedarfs an skalierbaren Lösungen, die mit der vorhandenen IT-Infrastruktur kompatibel sind. Quantexa besteht aus Partnern, die Fachwissen in den Bereichen sichere Datenverarbeitung, Cloud-Computing-Einführung, Cybersicherheit und verwaltete Angebote mitbringen, und arbeitet mit seinen vertrauenswürdigen Partnern aus der Branche zusammen, um unübertroffene Beratungs- und Technologielösungen bereitzustellen, die die betriebliche Effizienz steigern, Innovationen fördern und es Behörden ermöglichen, der Öffentlichkeit, der sie dienen, bessere Dienstleistungen anzubieten. * Technologiepartner: AWS, Databricks, Google, Microsoft * Liefer- und Beratungspartner: Accenture, Akira Technologies, Brillient Corporation, Capgemini, Deloitte, DXC Technology, IBM, KPMG, PWC, ST Engineering Die Decision Intelligence Platform und die Lösungen von Quantexa stehen Regierungsbehörden direkt über Quantexa oder über eine wachsende Zahl globaler Vertragsvehikel und Technologiemarktplätze zur Verfügung. Regierungsbehörden, die mehr darüber erfahren möchten, wie Quantexa helfen kann, sollten folgende Website besuchen: https://www.quantexa.com/industries/public- sector/ GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder ihren Tochtergesellschaften. Sie wird in den USA und weltweit genutzt und hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Über Quantexa Quantexa ist ein globales Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Organisationen in die Lage zu versetzen, fundierte operative Entscheidungen auf der Grundlage von Daten im Kontext zu treffen. Mit den neuesten Fortschritten in der Künstlichen Intelligenz (KI) hilft die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa Unternehmen, versteckte Risiken und neue Chancen aufzudecken, indem sie isolierte Daten zusammenführt und in eine zuverlässige, wiederverwendbare Ressource verwandelt. Es löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus. Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit einer um über 90 % größeren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine von Forrester unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie über die Decision Intelligence- Plattform von Quantexa ergab, dass die Kunden innerhalb von drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde 2016 gegründet und beschäftigt heute mehr als 750 Mitarbeiter und Tausende von Plattformnutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Medienanfragen C: Emma Hedges, Fight or Flight E: Quantexa@fightorflight.com (mailto:Quantexa@fightorflight.com) ODER C: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing T : +1 609 502 6889 E : adamjaffe@quantexa.com (mailto:adamjaffe@quantexa.com) __________ (1) Quantexa, ?U.K Cabinet Office Is Making Gains in the Fight Against Covid-19 Fraud Using Cutting-Edge Technology (https://www.quantexa.com/resources/uk- cabinet-office/)" (2) Gartner, Top Trend in Government: AI for Decision Intelligence (https://www.gartner.com/en/documents/5517695), Ben Kaner, Daniel Snyder, Dean Lacheca, 18. Juni 2024 (Bericht nur für Gartner-Abonnenten zugänglich) (3) Brookings, ?The evolution of artificial intelligence (AI) spending by the U.S. government (https://www.brookings.edu/articles/the-evolution-of-artificial- intelligence-ai-spending-by-the-u-s-government/)," Jacob Larson (https://www.brookings.edu/articles/the-evolution-of-artificial-intelligence-ai- spending-by-the-u-s-government/), James S. Denford (https://www.brookings.edu/people/james-s-denford/), Gregory S. Dawson (https://www.brookings.edu/people/gregory-s-dawson/), and Kevin C. Desouza (https://www.brookings.edu/people/kevin-c-desouza/), 26. März 2024 °