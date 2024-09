Palantir Technologies (Weekly) - Kurs Allzeithoch?

Die Palantir-Aktie entwickelt sich immer mehr zu einem echten Dauerbrenner an dieser Stelle (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 12. August sowie 17. und 3. Juli). Charttechnisch hatte der Technologietitel in den letzten Monaten einige Konsolidierungsformationen ausgeprägt und diese dann nach oben aufgelöst. Vorgestern startete das Papier dann mit einem Aufwärtsgap (31,59 USD zu 32,49 USD) in die neue Woche, wodurch der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend nochmals untermauert wird. Das gilt umso mehr, als dass diese Entwicklung mit dem höchsten Stand seit Anfang 2021 einhergeht. Da auch die Trendfolger MACD und Aroon freundlich zu interpretieren sind, dürfte die Aktie perspektivisch das Hoch vom Februar 2021 bei 39,22 USD ins Visier nehmen, ehe das bisherige Allzeithoch von Anfang 2021 bei 45 USD wieder in den Fokus rückt. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder die untere Gapkante der o. g. Kurslücke oder aber das Vorwochentief bei 29,31 USD als Absicherung auf der Unterseite an.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

