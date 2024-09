ROUNDUP/Aktien New York: Dow leicht im Minus - Nvidia stützt Techwerte

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholung tags zuvor sind die US-Börsen am Donnerstag wieder leicht unter Druck geraten. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 40.806,45 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 büßte 0,03 Prozent auf 5552,52 Punkte ein, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,16 Prozent auf 19268,20 Punkte stieg. Tags zuvor hatte eine deutliche Erholung des Spezialisten für KI-Computerchips Nvidia die Laune im Techsektor wieder gehoben. Die Nvidia-Aktien knüpften am Donnerstag mit plus 2,1 Prozent an ihre Erholung an.

Im Fokus bleiben Wirtschaftsdaten. So schwächte sich in den USA der Anstieg der Erzeugerpreise im August wie erwartet ab. An den Finanzmärkten wird angesichts einer rückläufigen Inflation und einer schwächer werdenden Konjunktur am kommenden Mittwoch mit einer Leitzinssenkung gerechnet. Unklar ist jedoch, wie stark die Zinssenkung ausfällt.

Bis mehr Klarheit über den Zinskurs der US-Notenbank Fed herrscht, dürften sich viele Investoren nur bedingt aus dem Fenster lehnen - zumal der September ohnehin als ein eher schwacher Börsenmonat gilt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) reagierte bereits an diesem Donnerstag auf die abflauende Inflation sowie eine träge Wirtschaftsentwicklung im Euroraum mit einer erwarteten Zinssenkung.

Weit hinten im Dow Jones Industrial waren die Aktien des Chemiekonzerns Dow Inc mit einem Minus von 1,4 Prozent zu finden, nachdem das Unternehmen den Umsatzausblick für das dritte Quartal reduziert und zudem auf Margendruck in Europa hingewiesen hatte.

Für die Aktien von Moderna ging es um fast 20 Prozent nach unten. Damit rücken die Höchstkurse aus der Coronapandemie in noch wieitere Ferne. Der Impfstoffhersteller dampft wegen enttäuschender Verkäufe seinen Forschungs- und Entwicklungsetat deutlich ein. Zudem dürfte die Gewinnschwelle erst 2028 erreicht werden, hieß es vom Unternehmen. Die in New York gelisteten Anteilsscheine des Mainzer Konkurrenten Biontech gaben im Sog um gut 2 Prozent nach.

Dagegen zogen die Anteilsscheine von Alaska Air moderat an. Sie profitierten von einem optimistischeren Ausblick der Fluggesellschaft für das laufende Quartal. Dabei liefern eine gute Sommernachfrage sowie unerwartet niedrige Treibstoffkosten Rückenwind./mis/nas