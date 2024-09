EQS-News: Mountain Alliance AG veröffentlicht Halbjahresabschluss 2024 – Net Asset Value je Aktie bei € 6,67

EQS-News: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mountain Alliance AG veröffentlicht Halbjahresabschluss 2024 – Net Asset Value je Aktie bei € 6,67



Net Asset Value (NAV) bei € 46,0 Mio. (31. Dezember 2023: € 45,7 Mio.)

NAV pro Aktie bei € 6,67 (31. Dezember 2023: € 6,64)

Erfolgreicher Exit bei AlphaPet

Weitere Exit-Optionen im Portfolio

München, 13. September 2024 – Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) hat heute den Halbjahresabschluss 2024 sowie den Net Asset Value zum 30. Juni 2024 veröffentlicht. Der Halbjahresabschluss der Mountain Alliance AG wurde nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt.



Die Mountain Alliance AG erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2024 gemäß HGB Umsatzerlöse in Höhe von € 61.761 gegenüber € 63.833 im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich auf € -506.783 nach € -584.659 im Vorjahreszeitraum. Auf Nettobasis ergab sich für das erste Halbjahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von € -507.065 nach einem Verlust von € -584.970 im Vorjahreszeitraum. In der Ergebnisverbesserung spiegeln sich im Wesentlichen personelle Veränderungen innerhalb der Gesellschaft und die damit verbundene Nutzung von Synergien bei administrativen Funktionen innerhalb der Gruppe wider.



Der Portfoliowert lag zum 30. Juni 2024 bei € 46,7 Mio. nach € 47,5 Mio. zum Stichtag 31. Dezember 2023. Unter Berücksichtigung der Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von € 0,8 Mio. belief sich der Net Asset Value (NAV) der Mountain Alliance AG zum 30. Juni 2024 auf € 46,0 Mio. nach € 45,7 Mio. zum Jahresende 2023. Basierend auf 6.885.584 ausstehenden Aktien ergibt sich per 30. Juni 2024 ein NAV je Aktie von € 6,67 gegenüber € 6,64 zum 31. Dezember 2023.



„Die 2023 eingeleitete Anpassung unserer Kostenbasis zeigt bereits Wirkung. Gleichzeitig entwickelt sich das Portfolio weiterhin vielversprechend, insbesondere unsere größte Beteiligung Lingoda zeigt ein dynamisches Wachstum. Mit dem finalen Exit bei AlphaPet im Mai dieses Jahres haben wir einen weiteren Beweis für die außerordentliche Wertschöpfung im Venture-Capital-Geschäft insgesamt und im Geschäftsmodell der Mountain Alliance AG im Speziellen geliefert. Wir sind zuversichtlich, absehbar weitere lukrative Exits umzusetzen“, sagt Dr. Hans Ulrich Tetzner, Vorstand der Mountain Alliance AG.



Net Asset Value-Berechnung des MA-Konzerns zum 30. Juni 2024

Portfoliowert 46,7 Nettofinanzverbindlichkeiten 0,8 Net Asset Value (NAV) 46,0 NAV pro Aktie (in EUR) 6,67

Zu den Portfoliohighlights des ersten Halbjahres zählt der Verkauf der nach mehreren Teilexits in den Vorjahren verbliebenen Beteiligung an der AlphaPet Ventures GmbH im Mai dieses Jahres. Die Mountain Alliance AG begleitete die AlphaPet Ventures GmbH als Investor seit 2017 und hielt bis zum vollständigen Verkauf noch einen Anteil von knapp 1,2 %.



Die wertmäßig größte und wichtigste Beteiligung der Mountain Alliance AG, die Online-Sprachlern-Plattform Lingoda, verzeichnet weiterhin ein dynamisches Wachstum. Nach einem Zuwachs beim Umsatz im Geschäftsjahr 2023 auf € 49,6 Mio. wird für Lingoda im laufenden Jahr ein Wachstum auf mehr als € 70,0 Mio. erwartet. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in einem wachsenden Wertansatz der mittlerweile auch exit-reifen 6,7-prozentigen Beteiligung wider.



Am Ziel, das Portfolio über organisches Wachstum mittelfristig auszubauen und somit für weitere erfolgversprechende Exits aufzustellen, hält die Mountain Alliance AG weiterhin fest.



Die geopolitischen Unsicherheiten und die in Europa und insbesondere in Deutschland abnehmende wirtschaftliche Dynamik schränken die Prognosegenauigkeit hinsichtlich des Zeitrahmens und belastbarer Zielgrößen jedoch ein.



Der Halbjahresabschluss zum ersten Halbjahr 2024 steht unter www.mountain-alliance.de zum Download bereit.



Über die Mountain Alliance AG:

Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die frühzeitige Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions.



Kontakt:

Mountain Alliance AG

Dr. Hans Ulrich Tetzner

Vorstand

Theresienstr. 40

80333 München

e-mail: tetzner@mountain-alliance.de

www.mountain-alliance.de

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

phone: +49 89 1250903-30

e-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

