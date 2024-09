Washington billigt Verkauf von 32 modernen Kampfjets an Rumänien

BUKAREST (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat den milliardenschweren Verkauf von 32 hochmodernen Kampfjets vom Typ F-35 an den Nato-Partner Rumänien, ein Nachbarland der Ukraine, genehmigt. Die US-Botschafterin in Bukarest, Kathleen Kavalec, erklärte: "Rumänien ist ein zentraler Verbündeter im Nato-Bündnis, der sich für Sicherheit und Stabilität in der Schwarzmeer-Region und darüber hinaus einsetzt."

Mit dem Erwerb der Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeuge des Herstellers Lockheed Martin erlange Rumänien "beispiellose Luftabwehr-Kapazitäten", führte Kavalec weiter aus. Die erste Lieferung soll demnach 2031 erfolgen.

Das Geschäft hat nach Angaben des US-Außenministeriums ein Gesamtvolumen von 7,2 Milliarden US-Dollar (6,5 Milliarden Euro). Die US-Botschaft in Bukarest sprach von 6,4 Milliarden Dollar - der Grund für den unterschiedlichen Betrag blieb zunächst unklar.

Bukarest hatte erstmals vor knapp einem Jahr die Absicht bekundet, 32 der Kampfjets anzuschaffen. Nach Einschätzung rumänischer Medien handelt es sich um den teuersten Waffenkauf in der Geschichte der Streitkräfte.

Rumänien, das auch EU-Mitgliedsland ist, grenzt im Norden und Osten an die Ukraine, die seit gut zwei Jahren gegen den Angreifer Russland kämpft. Zusammen mit der Ukraine, Moldau, Russland, Georgien, der Türkei und Bulgarien liegt das Land am Schwarzen Meer./gm/DP/he