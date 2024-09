ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Biontech auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 125 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Biontech von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 91 auf 125 US-Dollar angehoben. Nach mehreren Studienergebnissen auf der ESMO-Konferenz äußerte sich Analystin Jessica Fye in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar besonders beeindruckt vom Antikörper BNT327. Wie Moderna müsse sich Biontech neben Covid-Impfstoffen breiter aufstellen, so die Expertin. Mit dem Krebsantikörper BNT327 könne dies in der zweiten Hälfte der Dekade gelingen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / 05:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2024 / 05:39 / EDT

