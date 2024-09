Bund noch unschlüssig zu Unicredit-Übernahmeplänen - Sondieren neue Lage noch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will zunächst keine offene Position zu den Übernahmeavancen der italienischen Unicredit für die Commerzbank einnehmen.

Der Bund bewerte weiterhin die neue Lage, sagte eine Sprecherin des FDP-geführten Finanzministeriums am Montag in Berlin. Die Frankfurter Bank sei gegebenenfalls am Zug, Gespräche mit Anteilseignern zu führen. Die Bundesregierung habe beim jüngsten Verkauf von Commerzbank-Anteilen am Markt keinen Einzelinvestor im Vorfeld aktiv angesprochen.

Die italienische Großbank hält neun Prozent an der Commerzbank, darunter auch Anteile, die der Bund in einer Auktion abgestoßen hatte. Unicredit wirbt für einen Zusammenschluss beider Institute.

