ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Biontech auf 'Buy' - Ziel hoch auf 150 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 96 auf 150 US-Dollar angehoben. Auch der Antikörper der Mainzer BNT327 könne ein massiver Umsatztreiber werden, schrieb Analyst Akash Tewari in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu ermutigenden Studiendaten von Summit Therapeutics mit einem vergleichbaren Ansatz gegen Krebs. Bislang zeige BNT327 vergleichbare Wirksamkeit wie Summits Ivonescimab. Biontech habe zudem genügend Barmittel, um parallel andere Wirkstoffkandidaten voranzutreiben./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 00:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 00:04 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------