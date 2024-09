Oracle: Beschleunigung von Cloudinfrastrukturgeschäft, AWS-Partnerschaft und Rechenzentrumsbau!

Hohe Nachfrage im Cloudinfrastrukturgeschäft übertrifft weiterhin das Angebot

Oracle machte als einer der weltweit führenden Hyperscaler bereits in den letzten Quartalen mit seinem starken Cloudgeschäft auf sich aufmerksam. Der Konzern will sich mit seinem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis von der Konkurrenz abheben. Die Gen 2-Cloudinfrastruktur soll Daten viel schneller und aufgrund des verbrauchsbasierten Abrechnungsmodells so auch kostengünstiger übertragen können. Das Management betonte bereits, dass sich die OCI-Erlöse im bereits laufenden Fiskaljahr 2025 in jedem Quartal weiter beschleunigen sollen, und damit ist Oracle somit auf Kurs. Es gibt demnach weiterhin eine hohe Nachfrage, Unternehmen die gemeinsam mit NVIDIA bereitgestellte Infrastruktur und Rechenleistung für geschäftskritische KI-Anwendungen verfügbar zu machen.