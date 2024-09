EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Yankuang neuer strategischer Kernaktionär

EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

SMT Scharf AG: Yankuang neuer strategischer Kernaktionär



19.09.2024 / 17:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

SMT Scharf AG: Yankuang neuer strategischer Kernaktionär

Hamm, 19. September 2024 – Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) gibt bekannt, dass die Vereinbarungen zwischen den vormaligen Mehrheitsaktionären der Gesellschaft und der Yankuang Energy Group Company Limited mit Sitz in der Provinz Shandong, China, über den Erwerb einer Beteiligung von insgesamt ca. 52,66% an der SMT Scharf AG gemäß den Bedingungen der unterzeichneten Aktienkaufverträge erfolgreich vollzogen wurden, wobei die Vollzugsbedingungen ordnungsgemäß erfüllt wurden oder auf sie verzichtet wurde. Der Kaufpreis beträgt 11,10 EUR pro Aktie, vorbehaltlich der konkreten Anwendung des in der Ad-hoc-Mitteilung vom 1. März 2024 genannten Anpassungsmechanismus sowie der von den beteiligten Parteien getroffenen Vereinbarung im Rahmen des Closings.

Die Yankuang Energy Group Company Limited stützt sich auf die Branchen Bergbau, hochwertige Chemikalien und neue Werkstoffe, neue Energie, Herstellung hochwertiger Ausrüstung und intelligente Logistik. Die Yankuang Energy Group Company Limited ist ein Unternehmen eines großen chinesischen Energiekonzerns, der an vier wichtigen Börsenplätzen in China und darüber hinaus notiert ist.





