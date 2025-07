IRW-News: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals schließt endgültige Vereinbarung über die Option auf das großvolumige Kupfer-Nickel-PGE- Serpentine -Projekt im Duluth-Komplex, Minnesota, USA

IRW-PRESS: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals schließt endgültige Vereinbarung über die Option auf das großvolumige Kupfer-Nickel-PGE- Serpentine -Projekt im Duluth-Komplex, Minnesota, USA

Vancouver, Kanada - 14. Juli 2025 - Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/green-bridge-metals-acquires-the-copper-nickel-pge-serpentine-project-in-minnesota-usa/ -) gibt im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 8. Mai 2025 bekannt, dass man mit Encampment Minerals Inc. (die endgültige Vereinbarung) über eine Option (die Option) zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 70 % am großen Kupfer-Nickel-PGE-Serpentine-Projekt (das Serpentine-Projekt) mit großen Tonnagen im Norden des St. Louis County (Minnesota), 5 km südöstlich der Stadt Babbitt.

CEO David Suda erklärte: Wir freuen uns sehr, eine endgültige Vereinbarung mit unseren Partnern bei EMI und der Familie Gilliam geschlossen zu haben, die dieses Grundstück privat gehalten und klug weiterentwickelt haben. Gemeinsam wollen wir in diesem günstigen Rohstoffpreisumfeld und angesichts der positiven Rahmenbedingungen in den Vereinigten Staaten das Wertpotenzial dieses Projekts erschließen. Wir möchten allen Mitarbeitern von EMI sowie den Familien Gilliam und Arnold für ihre Arbeit bei der Identifizierung und Weiterentwicklung des Projekts Serpentine und für die Möglichkeit zur weiteren Zusammenarbeit bei der Erschließung danken.

Die wichtigsten Merkmale der Lagerstätte Serpentine sind:

· Eine bedeutende Kupfer-Nickel-Lagerstätte mit hoher Tonnage, guten Gehalten (Tabelle 1) und einem niedrigen Abraumverhältnis mit oberflächennaher Mineralisierung, die eine flach einfallende Geometrie aufweist und das Potenzial hat, einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit des Projekts zu leisten (Abbildung 2).

· Starke metallurgische Ausbeuten, die durch frühe metallurgische Testarbeiten aus einer 2012 von EMI durchgeführten Scoping-Studie (siehe Puritch et al. 2020) unter Verwendung von Flotation bestätigt wurden, die hohe Ausbeuten von Kupfer und Nickel von 95,3 % Cu bzw. 81,6 % Ni ergaben.

· Das Projekt verfügt über eine gute Infrastruktur, da es im Herzen eines langjährigen Bergbaugebiets liegt und Eisenbahnlinien, Straßen, Verarbeitungsanlagen und andere Infrastruktureinrichtungen in gutem Zustand sind (Abbildung 3). Darüber hinaus deuten die Fortschritte bei der Genehmigung benachbarter Lagerstätten und die jüngsten Erklärungen der US-Regierung auf einen positiven Verlauf des Genehmigungsverfahrens für Serpentine hin. Derzeit hat das Ministerium für natürliche Ressourcen von Minnesota neun neue Explorationsbohrplätze im Serpentine-Projekt für die Saison 2025-26 genehmigt, was einen soliden Weg für die erforderlichen Aktivitäten im Hinblick auf eine geplante vorläufige Machbarkeitsstudie ebnet.

· Die Kupfer-Nickel-Lagerstätte Serpentine könnte stark von der Politik der US-Bundesregierung profitieren, die nun die heimische Kupferproduktion als entscheidend für die nationale Sicherheit und saubere Energie priorisiert und mit Durchführungsverordnungen Genehmigungsunterstützung, strategische Finanzierung und einen Fast-Track-Status für Projekte zur Stärkung der amerikanischen Lieferkette freigibt.

David Suda fügte hinzu: Serpentine ist ein bisher unbekanntes, strategisch äußerst günstiges Grundstück inmitten eines Gebiets, das sich zu einem der weltweit größten und wichtigsten Produktionszentren für Kupfer, Nickel und andere wichtige Metalle entwickeln könnte. Derzeit gibt es eine starke Dynamik für den heimischen Bergbau in den Vereinigten Staaten, und der Bedarf an Kupfer, Nickel, Kobalt und anderen kritischen Metallen ist ungebrochen. Durch den Zugang zu Serpentine kombiniert Green Bridge die bestehenden Explorationspotenziale des Unternehmens in der South Contact Zone mit der Erschließung von Serpentine. Damit bietet Green Bridge Anlegern Zugang zu bedeutenden Chancen mit kurzfristigen Katalysatoren und langfristiger Wertschöpfung in mehreren Liegenschaften in Nordamerika.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80342/140725_DE_GRBM.001.png

Abbildung 1: Lageplan der von Green Bridge Metals betriebenen Projekte, einschließlich Serpentine. Ebenfalls enthalten sind repräsentative Polygone für bedeutende benachbarte Lagerstätten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80342/140725_DE_GRBM.002.png

Abbildung 2: Vereinfachter schematischer Querschnitt (A-A'), der die Intrusion, die die Mineralisierung beherbergt, sowie die Sedimentgesteine der Liegende, die einige der relativ hochgradigen Sulfidadern beherbergen, darstellt. Die eingefügte Karte zeigt das Modell der Ressource in Kartenansicht sowie die Lage der historischen Grubenhöhle im Verhältnis zur Projektgrenze, alles beschriftet.

Die vollständige Tabelle mit den historischen Ressourcenangaben ist am Ende dieser Pressemitteilung in Tabelle 1 aufgeführt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80342/140725_DE_GRBM.003.jpeg

Abbildung 3: Luftaufnahme der Lage der Lagerstätte Serpentine (grüner Kreis) in der Nähe des Randes der Takonit-Tagebaumine. Auf dem Foto sind aktive Infrastrukturen (Straßen, Eisenbahn usw.) zu erkennen.

Die wesentlichen Bedingungen der Option sowie eine Beschreibung des Serpentine-Projekts sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Mai 2025 enthalten.

Gemäß der endgültigen Vereinbarung wird das Unternehmen die Option nach Erfüllung mehrerer Bedingungen, darunter die Erteilung der behördlichen Genehmigungen und andere übliche Bedingungen, erwerben. Es wird davon ausgegangen, dass die vorgenannten Bedingungen erfüllt werden und das Unternehmen die Option bis zum 30. September 2025 erwerben wird.

Das Serpentine-Projekt befindet sich im Bergbaugebiet Mesabi Range, entlang des Trends mehrerer bekannter bedeutender Lagerstätten wie Maturi (1,8 Milliarden Tonnen) (Barber et. al, 2014) und Mesaba (2,2 Milliarden Tonnen) (Welhener und Crowie 2022) (Abbildung 1) und verfügt über Zugang zu einer umfangreichen Bergbauinfrastruktur im langlebigen Bergbaugebiet Iron Range in Minnesota. Serpentine verfügt über eine historische Mineralressource gemäß National Instrument (NI) 43-101 (NI 43-101) abgeleitete Mineralressourcenschätzung (historische Schätzung) von 277 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,37 % Kupfer und 0,12 % Nickel sowie eine angezeigte Mineralressourcenschätzung von 22 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,47 % Kupfer und 0,16 % Nickel (Purtich et al., 2020). Die historische Schätzung wurde gemäß NI 43-101 und in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten CIM Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserves Best Practices-Richtlinien erstellt. Die Mineralressourcen wurden gemäß den CIM Standards on Mineral Resources and Reserves: Definition and Guidelines klassifiziert. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass eine Option in Bezug auf das Serpentine-Projekt einen Eckpfeiler für die Wertschöpfung darstellt und das bestehende Explorationsportfolio mit hohem Potenzial entlang der South Contact Zone ergänzt.

Klassifizierung des Tonnen (k) Cu (%) Ni (%) Cu-Äquivalent

Grubenbereichs (%)

Oberer Bereich 100

Angegeben 11.582 0,34 0,11 0,50

Abgeleitet 119.847 0,32 0,11 0,47

Unter 300

Angegeben 7.859 0,49 0,15 0,73

Abgeleitet 151.597 0,4 0,13 0,59

Unter 400

Angegeben 354 0,34 0,11 0,49

Abgeleitet 5.029 0,46 0,14 0,66

Massives Sulfid 500

Angegeben 1.774 1,16 0,52 2,08

Abgeleitet 445 1,12 0,48 1,98

Gesamt

Angegeben 21.568 0,47 0,16 0,72

Abgeleitet 276.918 0,37 0,12 0,54

Tabelle 1. Historische, durch Grubenbeschränkungen begrenzte Mineralressourcenschätzung gemäß Puritch et al (2020)

1. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, oder andere relevante Faktoren erheblich beeinflusst werden.

2. Die abgeleitete Mineralressource in dieser Schätzung hat einen geringeren Konfidenzgrad als die angezeigte Mineralressource Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressource bei Fortsetzung der Exploration aufgewertet werden könnte.

3. Die Mineralressourcen in diesem technischen Bericht wurden gemäß den Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM), den CIM-Standards für Mineralressourcen und -reserven, den Definitionen und Richtlinien, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM Council.

4. Es wurden keine Mineralressourcen als gemessen klassifiziert.

5. Aufgrund von Rundungen können sich Abweichungen bei den Summen ergeben.

6. Cut-off = NSR 8,50 $/t; Cu-Äquivalent (Cu-Eq) % = NSR/49,92.

7. Cu = Kupfer, CuEq = Kupferäquivalent, Ni = Nickel, NSR = Nettoschmelzertrag.

* Die Schätzungen von Puritch et al. (2020) in dieser neuen Veröffentlichung wurden gemäß den aktuellen CIM-Standards und unter Verwendung aktueller Klassifizierungen erstellt. Sie wurden jedoch im Auftrag eines anderen Emittenten erstellt und nicht im Kontext der aktuellen Metallpreise und Abbau-/Verarbeitungskosten überprüft und gelten daher alle als historisch. Ein QP hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese Ressourcen als aktuelle Ressourcen zu bewerten.

Ajeet Milliard, Chefgeologe des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 und ist davon überzeugt, dass die verwendeten Analyse- und Testverfahren den branchenüblichen Betriebsverfahren und Methoden entsprechen, und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten technischen Informationen, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den technischen Informationen zugrunde liegen, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Vorkommen mit kritischen Mineralien und die Erschließung der South Contact Zone (das Grundstück) entlang des Basalkontakts des Duluth-Komplexes nördlich von Duluth (Minnesota) konzentriert. Die South Contact Zone enthält Kupfer-Nickel- und Titan-Vanadium-Vorkommen in großen Mengen in Ilmenit, das in ultramafischen bis oxidierten ultramafischen Intrusionen vorkommt. Das Grundstück verfügt über Explorationsziele für Ni-Mineralisierungen in großen Mengen, hochgradige Ni-Cu-PGE-Magmasulfid-Mineralisierungen und Titan.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS

David Suda

Präsident und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Suda

Präsident und Chief Executive Officer

Tel.: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Exploration und Erschließung des Serpentine-Grundstücks und die Erfüllung der Bedingungen für den Erwerb der Option.

Obwohl das Management des Unternehmens davon ausgeht, dass die Annahmen, auf denen diese Aussagen oder Informationen beruhen, angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: Die Exploration und Erschließung des Grundstücks Serpentine führt möglicherweise nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen. Die Bedingungen für den Erwerb der Option werden möglicherweise nicht wie derzeit vorgesehen oder überhaupt nicht erfüllt. Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbauindustrie; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der Gesetze (einschließlich der Vorschriften für Bergbaukonzessionen); und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert angegeben werden.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80342

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80342&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3929211025

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.