So reagieren Anleger richtig

Wenn ein Unternehmen ein anderes übernehmen will, muss es dir Anteile abkaufen. Für dich ist das keine schlechte Nachricht. Wenn du geschickt vorgehst, kannst du so ein gutes Geschäft machen.

Es war eine Meldung, die die deutsche Bankenwelt in helle Aufregung versetzte. Die italienische Großbank Unicredit hat neun Prozent der Aktien an Deutschlands zweitgrößter Bank, der Commerzbank, erworben. Und nicht nur das: Mittelfristig will Unicredit das Geldhaus in Gänze übernehmen. Bei vielen Privatanlegern, die Commerzbank-Anteile halten, könnten da die Alarmglocken angehen: Was heißt das für sie? Sollten sie ihre Anteile jetzt schnell vor der Übernahmeschlacht abtreten? Oder lieber so lange wie möglich halten?