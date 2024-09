Renaissance für Intel? KI-Großauftrag und Kurserosion wecken M|A-Fantasien

Intel büßte in den letzten Jahren an Wettbewerbsfähigkeit ein, sodass sich die Aktie trotz der Hausse bei Chip-Werten seit 2023 halbierte. Bei KI-Chips hat man den Anschluss verloren und auf dem PC-Markt nahm der Konkurrenzdruck in einem schwächeren Nachfrageumfeld zu. Jetzt will Intel mit dem Lunar Lake bei KI-PCs angreifen und bis Ende 2025 auf 100 Mio. verkaufte Einheiten bei den neuen Geräten kommen. Zudem macht ein KI-Chipauftrag von AWS in der Foundry-Sparte neuen Mut, dass man von inländischen KI-Wertschöpfungsketten profitiert. Die Intel-Bewertung ist attraktiv. Mit Qualcomm und Apollo sollen zwei Interessenten angeklopft haben!