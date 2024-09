Übernahmeobjekt Intel - Einstieg von Apollo Global ?

Zum Start in die neue Handelswoche steht vor allem der Chiphersteller Intel im Fokus des Anlegerinteresses.

Nachdem am Freitag bereits Qualcomm als möglicher Kandidat für einen möglichen Zusammenschluss gehandelt wurde, wird dem einstigen Chip-Primus eine Eigenkapitalspritze über fünf Milliarden Dollar von Apollo Global Management angeboten.

Die Aktie von Intel reagieren positiv auf die Nachricht. Operativ läuft es nach wie vor schwierig, dafür war die Ankündigung der Verschiebung des Baus des Chipwerks in Deutschland nur ein Indiz.

Der Gesamtmarkt trotz der Saisonalität und hält sich nach den Rekordständen der letzten Woche weiter robust.





