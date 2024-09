AKTIE IM FOKUS: Aurubis weiten Vortagesverluste aus - Negative Analystenstimmen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch am Vortag im Zuge schwacher Prognosen für das laufende Quartal sind die Titel von Aurubis am Dienstag weiter abgerutscht. Nach gut 16 Prozent Verlust in drei Handelstagen näherten sie sich ihrem Anfang August markierten tiefsten Stand seit März. Zuletzt verloren sie 2,6 Prozent.

Analysten werden pessimistischer. Cornelis Kik von Hauck Aufhäuser Investment Banking etwa stufte Aurubis von "Buy" auf "Hold" ab und kappte das Kursziel von 88 auf 58 Euro. Die Eckdaten für das vierte Quartal wie auch der Ausblick auf das Gesamtjahr hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Kik in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er kappte seine Schätzungen für dieses und das Folgejahr./ajx/jha/