HIAG präsentiert ausgewählte Areale am Capital Market Day

Basel/Zürich, 24. September 2024 – HIAG führte heute im Rahmen einer Property Tour ihren Capital Market Day durch. Die Teilnehmenden durften drei Areale in unterschiedlichen Entwicklungszyklen aus dem vielfältigen Portfolio von HIAG direkt vor Ort erleben, wobei sie detaillierten Einblick in die Projekte und in die Strategie von HIAG erhielten.

Den Auftakt der Tour bildete die Baustelle des Leuchtturmprojekts «ALTO» in Zürich-Altstetten, ein markantes Wohnhochaus, welches mit seiner innovativen Architektur und nachhaltigen Bauweise besticht. Das rund 80 Meter hohe Gebäude wird künftig 149 Wohnungen auf 25 Stockwerken umfassen und wird mit einer der ersten Photovoltaik-Fassaden im Kanton Zürich ausgestattet. Damit setzt HIAG neue Massstäbe im Bereich nachhaltiges Bauen und Energieeffizienz.

Im Anschluss erhielten die Teilnehmenden anhand eines Arealrundgangs im neu entstehenden Wohn- und Arbeitsquartier «CHAMA» in Cham spannende Einblicke in die aktuelle Arealentwicklung. Mit dem Abschluss der zweiten Bauetappe entstehen auf dem Areal insgesamt 279 Eigentums- und Mietwohnungen sowie 4’300 m² Gewerbeflächen. Während die erste Bauetappe im ersten Semester erfolgreich abgeschlossen werden konnte, erfolgte der Baustart der zweiten Etappe im August dieses Jahres. Die vollständige Fertigstellung des Areals ist für 2026 geplant.

Das Areal in Dietikon bildete den Abschluss der Property Tour und fokussierte sich auf das Asset Management und die Bewirtschaftung von HIAG. Während des Rundgangs wurden die verschiedenen Liegenschaften an der Riedstrasse vorgestellt, die exemplarisch für die langfristige und wertschöpfende Strategie für das HIAG-Portfolio stehen.

Wie bei der Präsentation des Halbjahresergebnisses kommuniziert, erwartet HIAG bei einer stabilen Entwicklung der Schweizer Wirtschaft insgesamt ein gutes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 und auch die Fortführung der bisherigen Dividendenpolitik.

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.95 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.4 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 743’000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 58 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.0 Mrd. Das Portfolio umfasst 41 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

