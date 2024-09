PayPal - Trendwende vollzogen!

„Die PayPal-Aktie sucht einen Ausweg aus der schwierigen charttechnischen Situation der letzten Jahre, in deren Verlauf der Titel von über 300 USD auf 50 USD zurückfiel.“ So leiteten wir unsere letzte Analyse des Technologietitels ein („siehe HSBC Daily Trading“ vom 23. August). Inzwischen ist das Papier einen bedeutenden Schritt weiter, denn nach der klassischen Tradingrange zwischen rund 57 USD und 68 USD gelang nun auch der Spurt über das Hoch vom August 2023 bei 76,54 USD. Letzteres vervollständigt eine große Bodenbildung, welche ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 25 USD bereithält. Rein rechnerisch rückt also wieder die runde 100er-Marke in den Fokus. Auf dem Weg in diese Region markiert z. B. das Hoch vom Februar 2023 bei 88,63 USD ein markantes Etappenziel. Der aktuelle Befreiungsschlag wird durch das neue MACD-Kaufsignal sowie durch eine hohe Relative Stärke (Levy) untermauert, was das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite reduziert. Um die derzeitige Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es dagegen, die Nackenlinie der beschriebenen Bodenbildung bzw. die alten Ausbruchsmarken bei 69/68 USD nicht mehr zu unterschreiten.

PayPal (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.