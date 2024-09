Aktien Frankfurt Schluss: Bei 19.000 Punkten ist weiter Dax-Endstation

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch an der 19.000-Punkte-Marke erneut die Zähne ausgebissen. Auch wegen deutlicher Kursverluste von Schwergewicht SAP schloss der deutsche Leitindex 0,41 Prozent tiefer bei 18.918,50 Punkten. Damit lässt ein erneutes Rekordhoch auf sich warten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schaffte hingegen ein Plus von 0,9 Prozent auf 26.317 Punkte.

Die bisherige Bestmarke von 19.044 Punkten hatte der Dax am Donnerstag erreicht - nach der deutlichen US-Leitzinssenkung vom Vorabend. Seitdem ist bei rund 19.000 Punkten Endstation - trotz der erwarteten weiteren Lockerung sowie Stützungsmaßnahmen der chinesischen Notenbank für die Wirtschaft der Volksrepublik.

Der Ausbruch des Dax sei vom überraschenden Störfeuer von SAP ausgebremst worden und nicht aufgehoben, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Weiterhin sind die Verkäufer an der Frankfurter Börse in der Minderheit, und der Markt präsentiert sich gegen alle Risikofaktoren ziemlich widerstandsfähig." Zudem steige die an den Geldmärkte gepreiste Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) schon in drei Wochen die Zinsen weiter senke - und nicht erst im Dezember./gl/men