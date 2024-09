BASF-Chef vor Mitarbeitern - Wollen Agrargeschäft an die Börse bringen

Der neue BASF-Vorstandschef Markus Kamieth will die Agrar-Sparte des Chemie-Riesen an die Börse bringen.

Die Sparte Agricultural Solutions sei unterbewertet, BASF plane einen Teilbörsengang, um deren Unternehmenswert zu steigern, kündigte Kamieth am Mittwoch in einer Mitarbeiterversammlung an. Ein Mitschnitt der Veranstaltung liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor. Für die Lack- und Oberflächensparte Coatings ziehe BASF strategische Optionen in Erwägung, sagte der Konzernchef. "Das bedeutet, dass wir uns Partnerschaften ansehen, etwa in Form von Joint-Venture-Lösungen, oder einfach mal sehen, ob jemand anderes als Besitzer für dieses Geschäft in Frage kommt und den Wert dort noch mehr steigern könnte."

Kamieth will seine Pläne am Donnerstag und Freitag auf einem Kapitalmarkttag den Investoren vorstellen. Ein Sprecher wollte sich nicht zu den Inhalten der Mitarbeiterveranstaltung äußern.