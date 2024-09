Europas Anleger nach China-Euphorie auf dem Rückzug

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die China-Rally an den europäischen Aktienmärkten ist zur Wochenmitte abgeebbt.

Nachdem der Dax am Vortag erneut die 19.000er-Marke übersprungen hatte, entfernten sich Anleger wieder von der psychologisch wichtigen Schwelle. Der deutsche Leitindex gab am Mittwoch in der Spitze um 0,8 Prozent auf bis zu 18.840 Punkte nach. "Die Luft über der 19.000er Marke scheint dünn und die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen weiterhin hoch zu sein", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. Der EuroStoxx50 rutschte vergleichbar stark auf bis zu 4905 Zähler ab.

Am Vortag hatte die Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung in der Volksrepublik nach kräftigen Finanzspritzen für die chinesische Wirtschaft für Rückenwind gesorgt. Chinas Zentralbank hatte ihr größtes Hilfspaket seit der Pandemie vorgestellt, um die Wirtschaft aus der Deflation zu holen und sie wieder in Richtung des Wachstumsziels der Regierung zu bringen. Fallende Preise und steigende Risiken sorgen seit langem für Zurückhaltung der Immobiliensparer beim Konsum.

Am Mittwoch folgte die Senkung des Zinssatz für mittelfristige Kredite an Banken durch die chinesische Zentralbank. Die chinesischen Börsen setzten daraufhin ihre Rally fort, wenn auch mit abgebremstem Tempo. Außerhalb der Volksrepublik kühlte sich hingegen an vielen Marktplätzen in Fernost die Stimmung merklich ab. "Die Wirtschaftsdaten aus China in den kommenden Wochen werden zeigen müssen, ob und wie stark der Stimulus wirkt", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets.

EISENERZ ZIEHT AN - GOLD AUF REKORDHOCH

Am Rohstoffmarkt schob die Aussicht auf eine anziehende Nachfrage in der Volksrepublik die Eisenerzpreise weiter an. Treiber sei die Hoffnung, dass die Maßnahmen zur Unterstützung des chinesischen Immobilienmarktes eine Wende bringen würden, sagten ANZ-Analysten. Zur Erreichung dieser Ziele seien jedoch weitere finanzielle Hilfen unabdingbar. "Wir haben gewisse Zweifel, dass die Gewinne von Dauer sein werden."

Die Aussicht auf eine weitere Senkung der Zinsen in den USA ließ Anleger zudem zu Gold greifen. Der Preis für das Edelmetall kletterte um bis zu 0,5 Prozent auf 2670,43 Dollar je Feinunze und erklomm damit ein frisches Rekordhoch. "Gold hat ein neues Allzeithoch erreicht, da die Märkte die Wetten auf eine weitere massive Zinssenkung der Fed im November steigerten", sagte Han Tan, Analyst bei der Exinity Group.

SAP UNTER DRUCK - VERDACHT AUF PREISABSPRACHEN

Bei den Einzelwerten setzte ein Medienbericht SAP unter Druck, demzufolge der Software-Entwickler und die Firma Carahsoft Technology wegen des Verdachts auf Preisabsprachen ins Visier von US-Ermittlern geraten seien. Mit einem Kursverlust von rund vier Prozent hielt SAP die rote Laterne im Dax.

Nach unten ging es unterdessen auch für Ubisoft, nachdem der Video-Spiele-Macher seine Teilnahme an der Tokyo Game Show sowie eine Pressevorschau für das Spiel "Assassin's Creed Shadows" abgesagt hat. Die Titel fielen in Paris zeitweise um rund sieben Prozent auf ein Zehn-Jahres-Tief. Der Rückzug von Ubisoft kurz vor der geplanten Veröffentlichung des Spiels, das in Japan spiele, sei "seltsam und vor allem beunruhigend", sage Midcap-Analyst Charles-Louis Planade.

