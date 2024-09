Aktien New York Schluss: Dow nimmt wieder Fahrt auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen Vortag haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder in Kauflaune präsentiert. Börsianer verwiesen auf positive US-Wirtschaftsdaten und starke Konjunkturimpulse aus China. Die Technologiewerte an der Nasdaq profitierten zudem von einem unerwartet guten Umsatzausblick des Halbleiterkonzerns Micron .

Der Dow Jones Industrial schloss 0,62 Prozent höher bei 42.175,11 Punkten. Damit näherte sich der Leitindex seinem am Vortag erreichten Rekordhoch bei 42.299 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 , der am Donnerstag eine weitere Bestmarke aufstellte, ging es letztlich um 0,40 Prozent auf 5.745,37 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,72 Prozent auf 20.115,54 Punkte./edh/men