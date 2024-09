EQS-News: Aurubis belegt nachhaltige Metallproduktion durch umfassende ‚the Copper Mark‘-Zertifizierung

EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

26.09.2024

Aurubis belegt nachhaltige Metallproduktion durch umfassende ‚the Copper Mark‘-Zertifizierung

Nach Copper Mark-Zertifizierung der Aurubis-Standorte Beerse und Stolberg erfüllt mehr als 95% der Aurubis-Kathodenproduktion die Vorgaben dieses Gütesiegels

Aurubis-Stolberg als erstes Walzwerk weltweit mit Copper Mark ausgezeichnet; Aurubis-Olen erfüllte als weltweit erste Hütte den Copper Mark-Standard ‚Chain of Custody‘

Erfolgreiche Re-Zertifizierung von Aurubis Bulgaria; weitere Re-Zertifizierungen der Standorte Hamburg und Lünen für 2025 geplant sowie Start des Prozesses für Aurubis Tochter Deutsche Giessdraht

Hamburg, 26.September2024 – Die Aurubis AG, ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt, baut seine Vorreiterrolle in der verantwortungsvollen und nachhaltigen Metallproduktion durch die umfangreiche Copper Mark-Zertifizierung seines Hüttennetzwerkes weiter aus. Die Copper Mark ist das führende international anerkannten Gütesiegel für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Lieferkette in der Kupferproduktion.

Nach den Standorten Pirdop (Bulgarien), Hamburg und Lünen (Deutschland) sowie Olen (Belgien) wurden nun auch die Produktionsstätte im belgischen Beerse und das deutsche Walzwerk in Stolberg erfolgreich zertifiziert. Darüber hinaus wurde der bulgarische Standort in Pirdop turnusgemäß und erfolgreich rezertifiziert.

Mit den sechs Standorten sind alle großen Hüttenbetriebe vollständig und nahezu das gesamte globale Hüttennetzwerk von Aurubis von der Copper Mark zertifiziert. Dies umfasst mehr als 95% der Kathodenproduktion, die der Multimetall-Produzent jährlich durch nachhaltige Verarbeitung von Konzentraten und Recyclingmaterialien verarbeitet. Es dokumentiert zudem eindrucksvoll das Aurubis Nachhaltigkeitsversprechen von ‚Tomorrow Metals‘.

„Aurubis war einer der ersten Unterstützer des internationalen Gütesiegels ‚the Copper Mark‘. Das ist unser Anspruch an uns selbst, wir stehen für eine nachhaltige Kupferwertschöpfungskette ein. Wir freuen uns jetzt alle großen Hüttenstandorte und damit nach Menge annähernd die gesamte Aurubis nach den anspruchsvollen Nachhaltigkeitskriterien zertifiziert zu haben. Ein Meilenstein für unser Unternehmen“, erklärt Dr Toralf Haag, Vorstandsvorsitzender von Aurubis.

Aurubis Beerse erhält Copper Mark-Zertifikat sowie Zertifizierung für Nickel und Zink

Copper Mark zertifiziert wurde nun auch Aurubis Beerse. Darüber hinaus erhielt der belgische Standort die Zertifizierung für die Metalle Nickel and Zink. Die Aurubis-Standorte Hamburg und Lünen haben ebenfalls die Nickel-Mark. Aurubis Lünen ist zudem in der Vergangenheit mit der Zink-Mark ausgezeichnet worden. Aurubis Beerse hat Zinn auch im Rahmen des Responsible Minerals Assurance Process (RMAP)-Programms zertifiziert. Der Standort ist spezialisiert auf niedrig-metallhaltige Recyclingmaterialien und die Produktion der Schlüsselmetalle Kupfer, Nickel, Zinn, Zink und Blei

„Ich gratuliere allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Beerse zu diesem herausragenden Erfolg. Die Zertifizierung bestätigt unser kontinuierliches Bestreben, das nachhaltigste Hüttennetzwerk der Welt zu betreiben“, erklärt Hans Van de Water, Managing Director Aurubis Olen und Beerse/Berango. „Die Ergebnisse der fortlaufenden Verbesserung unserer Prozesse spiegeln sich in der Bewertung durch Copper Mark sehr deutlich und positiv wider.“

Aurubis Stolberg erhält als erstes Walzwerk die Zertifizierung

Darüber hinaus erhält das Aurubis Werk in Stolberg als erstes Walzwerk im Aurubis-Konzern und weltweit das Copper Mark-Zertifikat in der Kategorie ‚Fabricator‘. Am Standort werden mit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hochpräzise Bänder und Drähte aus Kupfer und Kupferlegierungen produziert.

„Als Weiterverarbeiter sind wir das Bindeglied zwischen der Metallherstellung und den spezifischen Anforderungen der Produktmärkte“, betont Dr. Benjamin Cappi, Geschäftsführer Aurubis Stolberg. „Unsere Firmenkunden werden künftig von der durchgehenden Zertifizierung innerhalb der Aurubis-Gruppe profitieren“, so Cappi weiter.

Aurubis Olen weltweit erste Hütte mit Copper Mark-Standard ‚Chain of Custody‘

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Aurubis zudem als eines der ersten Unternehmen weltweit zum neuen Copper Mark-Standard ‚Chain of Custody‘ bekannt. Dieser definiert Anforderungen und erhöht nochmal die Transparenz in den Kupferlieferketten, um Kupfer aus verantwortungsvollen Quellen auf den Markt zu bringen.

Als erste Hütte der Welt wurde der Aurubis Standort in Olen mit dem neuen Copper Mark-Standard ‚Chain of Custody‘ ausgezeichnet.

Aurubis Bulgaria durchläuft als erste Hütte erfolgreich Rezertifizierung

Aurubis Bulgaria AD hat den Zertifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen und wurde für weitere drei Jahre, bis 2027, mit dem Copper Mark Standard rezertifiziert. Das bulgarische Werk in Pirdop war 2021 eine der ersten Primärkupferhütten weltweit, die das Copper Mark-Siegel erhalten haben.

"Die erfolgreiche Erneuerung des Copper Mark-Zertifikats bestätigt unsere kontinuierlichen Bemühungen, ein vorbildlicher Kupferproduzent zu sein. Ich möchte allen unseren Teams in Pirdop dafür danken und gratulieren, dass sie diese Leistung möglich gemacht haben", sagte Tim Kurth, Managing Director von Aurubis Bulgaria und seit dem 01. September 2024 Produktionsvorstand der Aurubis AG für den Bereich Custom Smelting and Products.

Weitere Zertifizierungen geplant

Im kommenden Jahr ist die Copper Mark-Zertifizierung der Deutsche Giessdraht GmbH, ein weiteres Tochterunternehmen von Aurubis, geplant. Am Unternehmensstandort in Emmerich wird Kupfergießwalzdraht der Marke RheinROD produziert, der unter anderem als Ausgangsmaterial für elektrische Leitungen dient. Außerdem werden im nächsten Jahr die Aurubis Standorte in Hamburg und Lünen den Re-Zertifizierungsprozess bei Copper Mark durchlaufen.

Die Copper Mark

Die Copper Mark ist das führende Gütesiegel für Kupfer, Molybdän, Nickel und Zink mit dem Ziel einer nachhaltigen Gesellschaft durch die verantwortungsvolle Beschaffung, Produktion und das Recycling dieser Metalle. Die Copper Mark arbeitet an der Entwicklung verantwortungsvoller Wertschöpfungsketten von der Mine bis zum Endprodukt und unterstützt durch ihre Standards und Zertifizierungsrahmen Unternehmen bei der Identifizierung und Umsetzung von Veränderungen. Die Copper Mark Standards basieren auf den 33 international anerkannten Nachhaltigkeitskriterien des Risk Readiness Assessment der Responsible Minerals Initiative (RMI) und decken wichtige Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ab. Seit dem 30. März 2020 haben sich über 100 Standorte der Kupferindustrie der Copper Mark angeschlossen. Stand heute werden so rund 38 % des weltweiten Kupfers von The Copper Mark-zertifizierten Standorten produziert.

Aurubis - Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet.

