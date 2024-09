EQS-News: Semperit: Manfred Stanek zum neuen CEO bestellt

EQS-News: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Personalie

Semperit: Manfred Stanek zum neuen CEO bestellt



26.09.2024 / 10:05 CET/CEST

Wien, 26. September 2024 – Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat heute Manfred Stanek zum Vorstandsvorsitzenden der Semperit AG Holding bestellt. Er wird ab 1. März 2025 Mitglied des Vorstands sein und am 1. April 2025 die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen; sein Vorstandsmandat läuft bis 29. Februar 2028.

Cord Prinzhorn, Aufsichtsratsvorsitzender der Semperit: „Mit Manfred Stanek haben wir für Semperit einen international erfahrenen Topmanager gewonnen, der über langjährige Industrieexpertise verfügt und mit seinen Werten und Visionen optimal zu uns passt. Er wird gemeinsam mit dem bewährten Vorstandsteam die führende Marktposition der Semperit als Anbieter von Elastomer-Produkten weiter ausbauen. Wir haben die Entscheidung von Karl Haider, nicht noch einmal als CEO zur Verfügung zu stehen, mit Bedauern zur Kenntnis genommen und mit Manfred Stanek einen exzellenten Nachfolger gefunden.“

Manfred Stanek: „Semperit ist ein spannendes Unternehmen mit 200-jähriger Elastomer-Kompetenz, hoher Innovationskraft und führender Marktposition bei vielen Produkten. Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und freue mich darauf, in meiner neuen Funktion als CEO ab April das Unternehmen strategisch mitzugestalten und auf dem bestehenden starken Fundament weiter aufbauen zu können, um das volle Potenzial dieses globalen Pioniers zu realisieren.“

Manfred Stanek verantwortet seit Anfang 2023 als Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied die operativen Agenden des internationalen Kunststoff- und Schaumstoffkonzerns Greiner AG mit Sitz in Österreich. Zuvor war er sechs Jahre lang CEO der Sparte Greiner Packaging. Stanek verfügt in Summe über mehr als 25 Jahre internationale Industrie- und Executive-Erfahrung, u.a. beim brasilianischen Mischkonzern Votorantim Metais und beim US-amerikanischen Aluminiumkonzern Novelis. Den Grundstein für seine internationale Karriere mit Fokus auf Sales, strategische Geschäftsentwicklung und Marketing legte er mit dem Betriebswirtschaftsstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie dem Abschluss des Executive Education Programms an der französischen Wirtschaftshochschule INSEAD.

Manfred Stanek folgt als CEO der Semperit auf Karl Haider, dessen Vorstandsmandat mit 31. März 2025 ausläuft.

Für Rückfragen:



Director Communications and Capital Markets / Spokeswoman

+43 676 8715 8257

Bettina Schragl

Director Investor Relations



+43 676 8715 8310

Judit Helenyi

www.semperitgroup.com

www.linkedin.com/company/semperit-ag

Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.200 Mitarbeiter und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 721,1 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 71,8 Mio. EUR.

