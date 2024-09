Ölpreis fällt zurück – Libyen und China im Blick

Es bestehen offensichtlich noch kleinere Zweifel, ob die jüngst vorgestellten Konjunkturprogramme durch die People’s Bank of China (PBoC) fruchten, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln. Die PBoC hatte in dieser Woche das größte Hilfepaket seit der Pandemie in Aussicht gestellt.

Einen Einfluss das Marktgeschehen könnten auch neue US-Preisdaten haben, welche am Freitagnachmittag publik werden.

Entwicklungen in Libyen lassen zunächst aufatmen

Anzeichen für eine Entspannung im Hinblick auf die Versorgungsengpässe in Libyen haben den Ölpreis am Donnerstag zunächst unter Druck gesetzt. In diesem Zusammenhang könnte schon bald wieder reichlich lybisches Öl auf den Markt fließen. Delegierte aus dem Osten und Westen des Landes hatten sich auf Kriterien und Zeitpläne für die Ernennung eines neuen Gouverneurs und eines Vorstands der Notenbank geeinigt, hieß es.