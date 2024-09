Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Rücktritt der Grünen-Spitze

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Rücktritt der Grünen-Spitze:

"Nun befindet sich die Partei an einem existenziellen Kipppunkt. Die Frage ist: Sind die Grünen auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit? Oder werden sie mit einer neuen Spitze wieder zu einem starken Bestandteil der deutschen Parteienlandschaft? (.) Ein Grundproblem ist, dass den Grünen moderne Strukturen fehlen. Konsequent wäre es, wenn Habeck der alleinige Parteivorsitzende wäre, das lassen die Statuten aber nicht zu. Sie bestehen auf Quoten und Ämtertrennung. Die Fliehkräfte in der Ampelkoalition werden damit immer größer. In der SPD findet ein Bewusstseinswandel in der Migrationspolitik statt, die FDP sucht ohnehin den Absprung. Bundeskanzler Olaf Scholz scheint nach dem heutigen Tag nur noch eine leere Hülle in der Hand zu halten."