Die meistgehandelten Produkte: LVMH mit Investition in Moncler!

Zum Ende der Woche startet der DAX® gleich mit einem neuen Rekordhoch. Der deutsche Leitindex konnte gestern den bislang besten Handelstag dieses Jahres erzielen. Anleger blicken gespannt auf das heutige Treffen der Commerzbank-Spitze und UniCredit.

Heute stehen Call-Optionsscheine auf LVMH hoch im Kurs. Der französische Luxusgigant hat nach Angaben eine 10-prozentige Beteiligung an Double-R erworben. Double-R ist ein Investmentvehikel, das von Remo Ruffini, dem CEO von Moncler, kontrolliert wird. Damit will Double-R seinen Anteil an Moncler in den nächsten 18 Monaten von ungefähr 15,8 Prozent auf maximal 18,5 Porzent erhöhen. Damit wird LVMH das Recht erhalten, sich einen Sitz im Vorstand von Moncler zu sichern.

Auch Call-Produkte auf Super Micro Computer sind heute Morgen gefragt. Die Aktie des Unternehmens konnte sich zuletzt leicht erholen, fiel jedoch gestern um über 10 Prozent. Grund dafür war wohl die Nachricht, dass das US-Justizministerium Ermittlungen gegen Super Micro Computer aufgenommen hat. Dabei soll es sich um Bilanzvorwürfe drehen. Bis zu Beginn des laufenden Jahres gehörte der Computerhersteller noch zu den Top-Performern und profitierte sehr stark vom KI-Hype. Die Kurse konnten sogar bis auf mehr als 1.000 USD klettern, heute ist aber nicht mehr viel davon übrig. Das Unternehmen hält dennoch eine beeindruckende Marktposition und zeigt gute Wachstumszahlen. Short-Faktor-Optionsscheine auf Siltronic sind heute ebenfalls häufig gehandelt. Das Unternehmen musste einen Gewinnrückgang von 12,98 Prozent im jüngsten Quartal hinnehmen. Die Anleger scheinen dennoch optimistisch gestimmt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC6KUG 0,95 19285,00 Punkte 19330,88 Punkte 221,45 Open End Super Micro Computer Inc. Call HD8DHU 0,36 402,40 USD 360,57 USD 10,01 Open End NVIDIA Corp. Call HD885H 0,27 124,04 USD 121,03 USD 41,68 Open End NVIDIA Corp. Call HD211C 56,07 124,04 USD 60,65 USD 1,97 Open End DAX® Put HC6VVP 2,14 19285,00 Punkte 19481,94 Punkte 81,95 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2024; 9:22 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag LVMH SE Call HD6F24 0,49 701,00 700,00 EUR 37,51 19.03.2025 Beiersdorf AG Call HD8JXJ 1,00 135,775 135,00 EUR 13,43 18.06.2025 TUI AG Call HD7Y7H 1,14 6,984 6,50 EUR 6,19 19.03.2025 NVIDIA Corp. Call HD699G 2,86 124,04 120,00 USD 3,85 17.12.2025 DAX® Call HD8AC5 0,46 19269,00 19400,00 Punkte 428,11 01.10.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2024; 9:32 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Siltronic AG Short HC33E7 1,62 70,10 EUR 85,56 EUR -4 Open End NVIDIA Corp. Long HD339C 1,08 124,04 USD 103,40 USD 6 Open End Super Micro Computer Inc. Long HD58R0 0,83 402,40 USD 268,35 USD 3 Open End DAX® Short HC73RJ 0,51 19272,50 Punkte 21162,70 Punkte -10 Open End DAX® Short HD3864 0,86 19272,50 Punkte 20521,35 Punkte -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2024; 9:43 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!