PCE Daten besser - Aktien profitieren

Mit Hochspannungen wurden die PCE Daten erwartet und lagen auf Jahresbasis mit +2,2 % unter den erwarteten +2,3 %. Der Core PCE lag auf Jahresbasis zwar mit 2,7% leicht über den Erwartungen, gleichzeitig waren die Einkommen der Amerikaner weniger stark angestiegen, lediglich um +0,2%.

Alles in allem hat die FED allen Grund an ihrem eingeschlagenen Kurs der Zinssenkungen festzuhalten.

Das Fed Watch Tool hat die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Leitzinssenkung um 50 BP auf der Sitzung im November, mit einer leicht gestiegenen Wahrscheinlichkeit von 52,5 % eingepreist.



00:00 Intro | Begrüßung

00:22 Rückblick | China | PCE Daten | Verbraucher

03:50 Europa (Dax, Luftfahrt, Inflation u.a.)

05:22 China (Immobilen, Zinsen u.a.) | Japan

07:33 Geopolitik

09:20 US Wahlen | FED Zinsentscheidung

10:50 Southwest Airlines | Vail

13:16 Commerzbank | Visa | Bristol-Myers

14:35 Boeing | Anglo American | Intel

16:35 Amazon | Dell | Super Micro

18:28 Costco | Vail | Walmart

20:50 Toll Brothers | PayPal | PepsiCo | Netflix

22:25 Micron | Dollar General | Dell





