China-Tech explodiert weiter | US-Hafenstreik im Fokus

Während die Nachrichtenlage an der Wall Street überwiegend negativ ausfällt, geht es in China erneut deutlich bergauf. Bestehen Investoren werden $1,3. Mrd. in Nio einschießen, mit der Aktie deutlich im Plus. Alibaba, JD und andere Tech-Werte aus der Region profitieren von weiteren Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft. Der chinesische Aktienmarkt wird wegen der Nationalen Feiertage vom 1. bis 7. Oktober geschlossen sein. In den USA liegt der Fokus auf die Schäden des Hurrikans Helene. Außerdem werden ab Mitternacht die Häfen an der Ostküste und dem Golf von Mexico bestreikt. Einen derart umfangreichen Streik gab es zuletzt 1977 und droht die Lieferketten von Autos bis hin zu Nahrungsmitteln deutlich zu lähmen. Laut J.P. Morgan liegt der Schaden für die Wirtschaft bei täglich $5 Mrd. oder bei rund 6 Prozent des BIPs. Über 68 Prozent aller US-Container-Exporte und über 56 Prozent der Container-Importe fließen durch diese Häfen.



