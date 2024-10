Anbaufläche für Nutzhanf wieder gewachsen

BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Der Anbau von Hanf zur kommerziellen Nutzung etwa für Textilien, Lebensmittel oder Kosmetik hat in Deutschland wieder zugelegt. Die Anbaufläche vergrößerte sich in diesem Jahr auf das Rekordhoch von 7.116 Hektar, wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mitteilte. Im Vorjahr war sie erstmals seit längerem auf 5.834 Hektar geschrumpft. Die Zahl der Betriebe, die Nutzhanf anbauen, ging um 40 auf 623 zurück. Die größten Anbauflächen gibt es in Niedersachsen (1.771 Hektar), Brandenburg (1.477) und Sachsen-Anhalt (1.046).

Landwirte können zugelassene Nutzhanfsorten in der EU seit 1996 anbauen, wie die Bundesanstalt erläuterte. Der Gehalt des berauschenden Wirkstoffes THC in den Blüten darf dabei nicht über 0,3 Prozent liegen - auf dem Drogenmarkt sind es nach Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums durchschnittlich etwa 14 Prozent.

Das Bundesagrarministerium will den Anbau von Nutzhanf für Landwirte attraktiver machen. Nach einem vom Kabinett auf den Weg gebrachten Gesetzentwurf sollen dafür Anbaumöglichkeiten erweitert und mehr Rechtssicherheit geschaffen werden./sam/DP/ngu