IRW-News: Legible Inc. : Legible und CAMB.AI bündeln ihre Kräfte, um Literatur in 160 Sprachen blitzschnell zugänglich zu machen

Vancouver, British Columbia, den 2. Oktober 2024 - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T), eine führende Plattform und ein Innovator im Bereich der digitalen Literatur, und CAMB.AI, ein Trendsetter im Bereich des maschinellen Lernens und der Sprachübersetzungstechnologien, geben eine strategische Partnerschaft bekannt, die die vielseitigen Lernmodelle von CAMB.AI nutzen wird, um die Übersetzung ausgewählter Inhalte auf der Legible-Plattform in über 160 Sprachen und Dialekte zu unterstützen.

Als Visionäre wollen beide Unternehmen Lesern auf der ganzen Welt die Möglichkeit geben, Inhalte in ihrer bevorzugten Sprache zu genießen, die globale Alphabetisierung zu fördern und einen Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung zu leisten, indem sie die Qualität der Bildung verbessern und die kulturelle sowie sprachliche Vielfalt in allen Bereichen erhalten. Diese Partnerschaft ist ein bahnbrechender Wendepunkt in der Verlagslandschaft.

Legible ist bereits Vorreiter bei der Integration von KI in die Literatur und hat eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der New York Times-Bestsellerautorin und Starköchin Cristina Ferrare im Rahmen der My Model Kitchen Living Cookbooks-Reihe begonnen, in der ein Sous Chef powered by KI mit den Lesern interagiert und Antworten auf alle Fragen rund ums Kochen liefert. Pünktlich zu Halloween bringt Legible sein drittes KI-Klassiker-Living Book FrankensteinAI auf den Markt, welches ein bahnbrechendes interaktives Leseerlebnis bietet, das modernste Technologie mit fesselndem Geschichtenerzählen kombiniert.

Legible und CAMB.AI haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Fokus auf Inklusion zu legen und die Integrität des sprachlichen Erbes sowie den Reichtum der menschlichen Sprachen und Kulturen zu bewahren. Verlage, die sich für die Teilnahme an dem Projekt entscheiden, haben die volle Kontrolle darüber, welche Titel für die Übersetzung zur Verfügung gestellt werden, und können so sicherstellen, dass sie mit ihren Vertriebsstrategien und Zielen für die Einbindung des Publikums übereinstimmen.

Diese Partnerschaft ermöglicht es Legible auch, seine Reichweite in der Automobilbranche zu erweitern und mehrsprachige Hörbucherlebnisse über die exklusive Android Automotive OS App von Legible anzubieten, so dass Fahrer und Passagiere in Millionen von Fahrzeugen auf der ganzen Welt einen neuen Zugang zu vielfältigen literarischen Inhalten für unterwegs genießen können.

Avneesh Prakash, CEO von CAMB.AI, sagte: Die Partnerschaft mit Legible ermöglicht es uns, unsere Technologie auf sinnvolle Weise einzusetzen, um in diesem digitalen Zeitalter die Alphabetisierung und Bildung auf globaler Ebene zu fördern. Unser Bestreben, die Sprachabdeckung zu erweitern, einschließlich der indigenen Sprachen, zeigt unser Engagement für Inklusivität und die Würdigung aller Kulturen. Durch die Partnerschaft mit Legible werden wir neue interaktive Erfahrungen für Menschen auf der ganzen Welt erschaffen.

Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible, fügte hinzu: Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit CAMB.AI. Ihre fortschrittlichen Modelle für maschinelles Lernen und ihre umfassenden Sprachlösungen passen perfekt zu unserer Mission, hochwertige Literatur für jeden zugänglich zu machen, unabhängig von seiner Sprache. Gemeinsam können wir Barrieren abbauen und Lesern sowie Zuhörern auf der ganzen Welt vielfältige Geschichten nahebringen, während wir gleichzeitig erforschen, wie wir neue Anwendungsfälle schnell umsetzen können, die wir nie für möglich gehalten hätten.

Für weitere Informationen über die Partnerschaft oder um mehr über Legible und CAMB.AI zu erfahren, besuchen Sie bitte www.legible.com und www.camb.ai.

Über CAMB.AI

Die proprietären Modelle von CAMB.AI - MARS für das Klonen von Stimmen und BOLI für Übersetzungen - wurden von einem Interspeech-veröffentlichten Team von Carnegie Mellon, Apple und Amazon entwickelt.

DubStudio, die Flaggschiff-Technologieplattform des Unternehmens, bietet umgangssprachliche und kontextbezogene Übersetzungen im Handumdrehen, Zero-Shot-Stimmenklonen, Unterstützung für mehrere Sprecher und genaue, zeitsynchrone Vertonung. Kürzlich war Camb.ai das erste Unternehmen in der Geschichte, das Sportkommentare der Major League Soccer live in vier Sprachen synchronisiert hat.

CAMB.AI arbeitet mit der Major League Soccer, Tennis Australia, Maple Leaf Sports & Entertainment, führenden Film- und Musikstudios und mehreren Regierungsbehörden zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.camb.ai.

Über Legible Inc.

Legible ist ein bahnbrechendes, auf mobile Endgeräte fokussierte und weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf eBooks und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat. Seine umfangreichen Partnerschaften umfassen vier der Top-5-Verlage, den weltweit größten eBook-Vertriebshändler und eine Vielzahl herausragender und innovativer Verlage aller Größenordnungen, die es Legible ermöglichen, Millionen von mehrsprachigen eBooks und Hörbüchern nahtlos zu liefern und so jedes intelligente Gerät in eine Quelle modernsten Infotainments zu verwandeln.

Legible hat kürzlich My Model Kitchen - Vol. 2: Vegetables - The Garden of Earthly Delights veröffentlicht, das zweite in einer Reihe von 15 mit Videos angereicherten Living Cookbooks des ehemaligen Supermodels, der Bestsellerautorin, der TV-Moderatorin und der Starköchin Cristina Ferrare, mit einem Sous Chef powered by KI für jedes Rezept. Die Living Cookbooks und Cristina Ferrare wurden bereits zweimal in der Drew Barrymore Show und bei vielen anderen großen US-Medien vorgestellt.

Als Vorreiter auf dem schnell wachsenden Infotainment-Markt für Fahrzeuge hat Legible Partnerschaften mit den Medienanbietern Faurecia Aptoide, Harman Ignite, LiveOne und Visteon geschlossen. Legible verfügt über die einzige Android Automotive App, die sowohl Hörbücher als auch eBooks für Fahrer und Passagiere in mehreren Millionen Fahrzeugen auf der ganzen Welt bereitstellen kann und sich damit an die Spitze der neuen Welt des Infotainments im Auto setzt.

Legible wurde kürzlich mit dem EdTech Breakthrough Award für die eLearning-Innovation des Jahres ausgezeichnet und ist dabei, die digitale Verlagslandschaft neu zu gestalten. Legible hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung innovativer Verlagslösungen des 21. Jahrhunderts und die Bereicherung des weltweiten Leseerlebnisses einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen.

Bitte besuchen Sie www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

