OTS: ORLEN Deutschland GmbH / ORLEN Deutschland GmbH erweitert ...

ORLEN Deutschland GmbH erweitert Geschäftsführung um Dennis Kulbach (FOTO) Elmshorn (ots) - Die ORLEN Deutschland GmbH erweitert ihr Führungsteam: Dennis Kulbach ist mit Wirkung zum 1. Dezember 2024 in die Geschäftsführung berufen worden. Neben beruflichen Stationen bei BP und Blue Gas war Dennis Kulbach bereits über zehn Jahre für die ORLEN Deutschland GmbH tätig, zuletzt als Director Network and Fuel Development. Die Geschäftsführung von ORLEN Deutschland wächst damit auf zwei Mitglieder an. Artur Frankiewicz hatte bereits am 2. September 2024 die Geschäftsführung (https ://www.orlen-deutschland.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Seiten/Artur-Frankiewic z-wird-neuer-General-Manager-der-ORLEN-Deutschland-GmbH.aspx) des Unternehmens als General Manager übernommen. "Auf unserem strategischen Weg hin zu einem Multi-Energie-Ansatz richten wir unsere Organisation konsequent an die sich entwickelnde Branchendynamik und Kundenpräferenzen aus. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Dennis Kulbach einen erfahrenen Experten an Bord haben, der diese Entwicklung vorantreiben wird", sagt Artur Frankiewicz, Geschäftsführer der ORLEN Deutschland GmbH.