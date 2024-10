ProSiebenSat.1 mit Kurssprung - Kreise-Bericht zu MediaForEurope

Für die Aktien von ProSiebenSat.1 ist es am Donnerstagnachmittag sprunghaft nach oben gegangen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf eingeweihte Personen, der zum Berlusconi-Imperium zählende Großaktionär MediaForEurope (MFE) prüfe seine Optionen mit dem deutschen Medienkonzern. Dessen Papiere schnellten daraufhin am Nachmittag um bis zu sieben Prozent hoch. Sie erreichten mit 6,25 Euro den höchsten Stand seit Anfang August. Am Mittag liegen sie noch mit über 4,5 Prozent im Plus bei knapp 6,10 Euro.

Die Optionen umfassten eine weitere Steigerung der fast 30 Prozent hohen Beteiligung, hieß es in dem Bericht. Den Kreisen zufolge erwäge MFE-Chef Pier Silvio Berlusconi, bereits nächsten Monat einen Schritt zu unternehmen, sofern die Ergebnisse des dritten Quartals keine ausreichenden Fortschritte bei der Erreichung der Ziele zeigen. Es sei dann möglich, dass der Anteil an ProSiebenSat.1 erhöht und ein Pflichtübernahmeangebot unterbreitet wird, hieß es. Dieses wird notwendig, wenn wenigstens 30 Prozent der Stimmrechte gehalten werden.