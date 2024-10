APA ots news: UNIQA: Rückzug aus Russland vollendet, Verkauf von Raiffeisen Life abgeschlossen

Wien (APA-ots) - Der Verkauf der in Moskau ansässigen Gesellschaft Raiffeisen Life an die russische Versicherungsgesellschaft Renaissance Life ist abgeschlossen. UNIQA besaß 75 Prozent an der ehemaligen Tochtergesellschaft Raiffeisen Life, die weiteren 25 Prozent waren im Eigentum der zur Raiffeisen Bank International gehörenden AO Raiffeisenbank Russland. "Mit dem Vollzug der Transaktion ziehen wir uns endgültig aus dem russischen Markt zurück. Unser Dank gilt allen unseren ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zusammenarbeit der letzten Jahre und unserem ehemaligen Partner AO Raiffeisenbank Russland für die jahrelange partnerschaftliche Kooperation. Vor allem bedanken wir uns bei unseren ehemaligen Kundinnen und Kunden für ihr entgegengebrachtes Vertrauen ", sagt Wolfgang Kindl , Vorstand Kunde & Markt International bei der UNIQA Insurance Group AG. Vor dem Verkauf und aufgrund der bereits Anfang 2022 vollzogenen weitestgehenden Einstellung des Neugeschäftes war die Tochtergesellschaft bei UNIQA für weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes verantwortlich. Der Kaufvertrag zwischen UNIQA bzw. Raiffeisenbank Russland (AO Raiffeisenbank) mit dem russischen Versicherer Renaissance Life wurde im August 2023 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion musste von russischen Behörden genehmigt werden und fand unter Einhaltung aller sanktionsrechtlicher Bestimmungen statt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Renaissance Life ist ein Tochterunternehmen der Renaissance Insurance Group PJSC. Die Renaissance Group ist eine unabhängige Versicherungsgruppe, die an der Moskauer Börse öffentlich gehandelt wird und einer der führenden Versicherungsanbieter in Russland ist.