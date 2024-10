GNW-Adhoc: Global TB Summit 2024: QIAGEN an vorderster Front im Kampf gegen Tuberkulose, eine der tödlichsten Infektionskrankheiten

^QIAGENs führender Tuberkulose-Bluttest QuantiFERON(®)-TB Gold Plus für den

Nachweis latenter Tuberkulose-Infektionen trägt weiterhin dazu bei, den Kreislauf der Krankheitsübertragung zu durchbrechen // Mehr als 35 hochkarätige Tuberkulose-Experten diskutieren über wichtige Themen wie Fortschritte in der Diagnostik und neue Behandlungsstrategien // CPD- und CME-akkreditierte und damit als Weiterbildung anerkannte Veranstaltung unterstreicht die Notwendigkeit neuer globaler Bemühungen zur Eindämmung von Tuberkulose VENLO, Niederlande, Oct. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tausende Fachleute aus dem Gesundheitswesen, Befürworter und politische Entscheidungsträger aus über 170 Ländern werden vom 8. bis 11. Oktober am jährlichen Global TB Summit teilnehmen. Der Gipfel wird von QIAGEN gesponsert und befasst sich mit dem Wiederaufleben der Tuberkulose (TB) als eine der tödlichsten Infektionskrankheiten. Nach einem jährlichen Rückgang um etwa 2% zwischen 2020 und 2022 stieg die Zahl der Tuberkulosefälle im Jahr 2022 um 3,9%. Im gleichen Jahr erkrankten schätzungsweise 10,6 Millionen Menschen weltweit an Tuberkulose, was zu 1,3 Millionen Todesfällen führte. Damit ist Tuberkulose die zweithäufigste tödliche Infektionskrankheit nach COVID-19.(1) Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist der Zugang zu einer frühen und präzisen Diagnose ein Schlüsselfaktor für die End-TB-Strategie.1 Ein von der WHO befürworteter Test ist der führende TB-Bluttest QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT(®)-Plus) von QIAGEN, der genauere Ergebnisse liefert als der jahrhundertealte Hauttest. Er wird durch eine vorherige BCG-Impfung nicht beeinflusst und ist so optimiert, dass er sowohl CD8- als auch CD4-T-Zell- Reaktionen auslöst. Mit über 125 Millionen verbreiteten Tests in mehr als 130 Ländern spielt QIAGENs QuantiFERON-Technologie eine Schlüsselrolle in den nationalen Strategien zur Tuberkulosebekämpfung und hilft so bei der Früherkennung und Prävention von TB. ?Tuberkulose ist nach wie vor eine große globale Bedrohung, obwohl sie sowohl vermeidbar als auch heilbar ist. Auf dem Global TB Summit 2024 konzentrieren wir uns daher auf die dringendsten Herausforderungen. Unser Auftrag ist klar: Wir wollen Innovationen nutzen und die globale Zusammenarbeit im Kampf gegen diese tödliche Krankheit fördern. Nur wenn wir uns zusammentun und unser kollektives Fachwissen nutzen, können wir eine TB-freie Welt anstreben", sagte Glen Hansen, Chief Medical Officer bei QIAGEN. Auf dem diesjährigen Global TB Summit, der in einem hybriden Format aus virtuellen und persönlichen Meetings in London stattfindet, werden über 35 führende TB-Experten über neue Wege zur dringend notwendigen Intensivierung der Tuberkulosebekämpfung sprechen. Die Online-Teilnahme am Gipfel ist kostenlos und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, die für Fachkräfte im Gesundheitswesen erforderlichen Fortbildungspunkte (CPD- und CME-Credits), zu erwerben. Auf der Veranstaltung werden wichtige Themen behandelt, wie z. B. aktuelle globale und regionale TB-Updates, Herausforderungen in speziellen Bevölkerungsgruppen, die Auswirkungen von Begleiterkrankungen und die sozioökonomischen Faktoren, die TB beeinflussen. Zudem werden Erkrankte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die an vorderster Front stehen, ihre persönlichen Erfahrungen schildern, was für alle Teilnehmenden sowohl lehrreich als auch inspirierend sein dürfte. Darüber hinaus werden auf der Veranstaltung Fortschritte in der Tuberkulosediagnostik sowie bei Präventions- und Behandlungsstrategien thematisiert. Die Erkennung und Behandlung latenter Tuberkuloseinfektionen ist entscheidend für die Eindämmung der Krankheitsausbreitung. Man geht davon aus, dass ein Viertel der Weltbevölkerung mit latenter Tuberkulose infiziert ist. Dies macht die Infektion zu einer stillen Bedrohung, da Infizierte keine Symptome der Krankheit zeigen. Die Infektion kann jahrelang latent bleiben, kann sich aber bei einigen Patientinnen und Patienten zu aktiver TB entwickeln, wodurch die Krankheit weiter übertragen und verbreitet wird. QFT-Plus spielt eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung der Infizierten, bevor sie Symptome entwickeln, und ermöglicht so eine präventive Behandlung, die den Kreislauf der TB-Übertragung durchbrechen kann. ?Mit Fokus auf die globalen Herausforderungen bei der Tuberkulosebekämpfung sowie den neuesten Fortschritten in der Diagnostik und neuen Strategien im Tuberkulosemanagement bin ich zuversichtlich, dass der diesjährige Global TB Summit unschätzbare Erkenntnisse bieten wird, die direkt in die Praxis umgesetzt werden können", betonte Professor Onn Min Kon, beratender Arzt für Atemwegserkrankungen am Imperial College, England, und Vorsitzender des Global TB Summit, die Wichtigkeit der Veranstaltung. Mit seiner mehr als zehnjährigen Geschichte hat sich der Global TB Summit zu einer der wichtigsten Veranstaltungen entwickelt, auf der man sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Tuberkulose informieren, Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen und Einblicke in reale klinische Fälle gewinnen kann. Das vollständige Programm und das Anmeldeformular finden Sie hier: https://tbsummit.qiagen.com/ 1) WHO Global Tuberculosis Report 2023 Factsheet, https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-tuberculosis/global- tuberculosis-report-2023/global-tb-report-2023- factsheet.pdf?sfvrsn=f0dfc8a4_4(download=true) abgerufen am 16. September 2024 Über QIAGEN QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. 