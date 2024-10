Hang Seng China Enterprises - Großer Befreiungsschlag?

Lange Zeit gehörten chinesische Aktien zu den unbeliebtesten der Welt. Dieses „ausgebombte“ Sentiment hat nun in den vergangenen drei Wochen zu einer „short squeeze“ für die Geschichtsbücher geführt. Schließlich war es mit einem Plus von über 35 % der stärkste 3-Wochen-Zuwachs seit Ende 2008. Charttechnisch führte diese Entwicklung zu einer kleineren Bodenbildung, der nun möglicherweise der Abschluss eines größeren Pendants folgt. So bilden die Tiefpunkte von 2022 und 2024 bei 4.919/4.923 Punkten einen potenziellen Doppelboden. Eine Schlüsselrolle kommt nun den horizontalen Barrieren bei rund 8.000 Punkten zu. Auf diesem Niveau hat der Hang Seng China Enterprises seit dem Jahr 2011 immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Rückenwind kommt derzeit von Seiten der Trendfolger MACD und Aroon, die beide jeweils neue Einstiegssignale generiert haben. Ähnlich ist auch die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 7.556 Punkten) zu interpretieren. Wenngleich eine Atempause gesund wäre, so komplettiert ein nachhaltiger Spurt über die 8.000er-Marke doch eine große, untere Umkehr mit einem Anschlusspotenzial von 3.000 Punkten. Damit könnte dieses Schlüssellevel zu einem echten „game changer“ werden.

Hang Seng China Enterprises (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Hang Seng China Enterprises

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

