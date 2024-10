Tagesausblick für 08.10.: DAX tritt auf der Stelle. Drägerwerk-Rally geht weiter.

Die Investoren zeigten sich zum Auftakt in die neue Woche zurückhaltend. Die geopolitischen Spannungen bremsen die Kauflaune. Zudem stehen im Wochenverlauf Inflationsdaten aus den USA zur Veröffentlichung an. So starteten die US-Indizes mit leichten Verlusten. Der DAX® schloss nach einem schwachen Auftakt im Bereich des Schlussstands von Freitag.

Die Anleihen standen heute weiter unter Druck. Dabei pendelten sich die Renditen deutscher kurz- und langlaufender Staatspapiere bei rund 2,22 Prozent ein. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere stiegen in den Bereich von vier Prozent. Die Notierungen für die Feinunze Gold und Silber blieben derweil stabil bei 2.645 USD beziehungsweise 31,75 USD. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil hat den Ausbruch aus dem seit Anfang Juli gebildeten Abwärtstrend bestätigt und peilt nun die 80 USD-Marke an.

Unternehmen im Fokus

Bayer sank zurück in den seit Februar gebildeten Seitwärtstrend zwischen EUR 25,40 und EUR 29,60. Drägerwerk setzte die Rally der zurückliegenden Tage fort und schob sich über die Marke von EUR 48. Der indische Mischkonzern Adani hat Meldungen zufolge Interesse am Indien-Geschäft von Heidelberg Materials. Die Aktie sprang daraufhin in Richtung EUR 100. Sixt erreichte im Tagesverlauf bei EUR 68 das Julihoch. ThyssenKrupp prüft Meldungen zufolge den Stopp von Projekt „grüner Stahl“. Mitte vergangener Woche bildete die Aktie bei EUR 3,50 ein Hoch und legt nun wieder den Rückwärtsgang ein. Die Autobauer haben im Tagesverlauf das Lenkrad herumgerissen und schließen im Plus. BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW bleiben dennoch technisch angeschlagen. Bei Immobilien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia zeigten sich nach der jüngsten Rally nun Gewinnmitnahmen.

Morgen legt PepsiCo Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Zudem laden Deutz und General Motors jeweils zum Investorentag ein. Bei Amazon finden am 08. und 09.10. die Prime Days statt.

Wichtige Termine:

Germany-Industrial production

ECB board member Schnabel speaks

ECB bank supervisor McCaul speaks: Keynote speech and fireside chat by Ms McCaul at the S&P Global Ratings European Financial Institutions Conference in Frankfurt, Germany

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

French central bank updates short-term outlook

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on the economic outlook

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks to bankers conference

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.171/19.308/19.490/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 18.818/18.974/19.073 Punkte Nach einem schwachen Handelsauftakt arbeitete sich der DAX® im Tagesverlauf wieder an die Nulllinie. Damit konnte der Index die 50%-Retracementlinie bei 19.073 Punkte zunächst verteidigen. Der kurzfristige MACD-Indikator sowie der kurzfristige RSI-Indikator haben sich stabilisiert und sind damit als neutral einzustufen. Eine signifikante Bewegung ist frühestens oberhalb von 19.171 Punkte beziehungsweise unterhalb von 18.974 Punkten zu erwarten. Gelingt der Ausbruch über 19.171 Punkte eröffnet sich die Chance auf eine Erholung bis 19.308 Punkte. Bei einer Verletzung der Unterstützung bei 18.974 Punkten droht eine Konsolidierung bis 18.810 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 19.08.2024 – 07.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 08.10.2019 – 07.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 80,71* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 98,84** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 105,12*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2024; 17.00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 6,02* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,71 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,85 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,54 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.